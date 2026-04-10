VLOG À NANTES : Apéro collector en public, 24H sur la Ouest Coast !

Après un premier Apéro collector en public réalisé à Paris, puis un passage dans l’Est l’an dernier, il fallait bien qu’on débarque sur la Ouest Coast pour vous voir !! C’est donc à Nantes, au Théâtre 100 Noms, que l’histoire s’est écrite en ce mois de mars 2026. Un big Apéro en public présenté par les potos d’Unibet, avec de la joie, de la bonne humeur, des pavés nantais, de la sauce au beurre blanc, des takes affreuses et tout ça dans une ambiance exceptionnelle de la part de la commu TrashTalk !

Par ici la meilleure chaîne YouTube de France et de Navarre

Un immense MERCI à toutes celles et ceux qui étaient présents à Nantes, et à vous toutes / tous qui nous suivez depuis si longtemps. Dans quelles villes devrait-on aller prochainement ? C’est à vous de nous le dire mais restez connectés car on pourrait l’annoncer bientôt…

Remerciements : Léonce le MVP, les équipes du Théâtre 100 Noms, Unibet et les copains du bar Onedia qui nous ont accueilli après l’Apéro !