La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele est sorti blessé contre Washington
Le 10 avr. 2026 à 07:24 par Benoît Carlier
C’est devenu quelque chose de très rare, mais il n’y a bien qu’un seul tricolore ayant fait crisser les parquets NBA cette nuit. Et malheureusement, ce dernier portant le nom de Guerschon Yabusele a été coupé dans son élan.
Les résultats de la nuit :
- Raptors – Heat : 128-114 (les stats)
- Wizards – Bulls : 108-119 (les stats)
- Nets – Pacers : 94-123 (les stats)
- Knicks – Celtics : 112-106 (les stats)
- Rockets – Sixers : 113-102 (les stats)
- Warriors – Lakers : 103-119 (les stats)
Guerschon Yabusele
Alors qu’il avait assez bien commencé la rencontre avec 5 points, 5 rebonds et 3 passes en 19 minutes de jeu, le capitaine des Bleus a été contraint de quitter le terrain dans le troisième quart pour un problème à l’épaule, et n’y est plus revenu de la soirée. Va falloir surveiller ça, en espérant qu’on puisse le revoir avant la fin de saison !
Le programme de ce soir :
- 1h : Hawks (Zaccharie Risacher) – Cavs (Olivier Sarr)
- 1h : Hornets (Moussa Diabaté) – Pistons
- 1h : Wizards (Alex Sarr et Bilal Coulibaly) – Heat
- 1h30 : Celtics – Pelicans
- 1h30 : Pacers – Sixers
- 1h30 : Knicks (Mohamed Diawara) – Raptors
- 2h : Bulls (Guerschon Yabusele) – Magic (Noah Penda)
- 2h : Bucks (Ousmane Dieng) – Nets (Nolan Traoré)
- 2h : Spurs (Victor Wembanyama) – Mavericks
- 3h : Nuggets – Thunder
- 3h30 : Rockets – Wolves (Joan Beringer)
- 3h30 : Jazz – Grizzlies (Rayan Rupert et Adama Bal)
- 4h : Blazers (Sidy Cissoko) – Clippers
- 4h : Kings (Maxime Raynaud) – Warriors
- 4h30 : Lakers – Suns