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La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele est sorti blessé contre Washington

Le 10 avr. 2026 à 07:24 par Benoît Carlier

Guerschon Yabusele 31 mars 2026
Source image : YouTube

C’est devenu quelque chose de très rare, mais il n’y a bien qu’un seul tricolore ayant fait crisser les parquets NBA cette nuit. Et malheureusement, ce dernier portant le nom de Guerschon Yabusele a été coupé dans son élan.

Les résultats de la nuit :

Guerschon Yabusele

Alors qu’il avait assez bien commencé la rencontre avec 5 points, 5 rebonds et 3 passes en 19 minutes de jeu, le capitaine des Bleus a été contraint de quitter le terrain dans le troisième quart pour un problème à l’épaule, et n’y est plus revenu de la soirée. Va falloir surveiller ça, en espérant qu’on puisse le revoir avant la fin de saison !

Le programme de ce soir :

  • 1h : Hawks (Zaccharie Risacher) – Cavs (Olivier Sarr)
  • 1h : Hornets (Moussa Diabaté) – Pistons
  • 1h : Wizards (Alex Sarr et Bilal Coulibaly) – Heat
  • 1h30 : Celtics – Pelicans
  • 1h30 : Pacers – Sixers
  • 1h30 : Knicks (Mohamed Diawara) – Raptors
  • 2h : Bulls (Guerschon Yabusele) – Magic (Noah Penda)
  • 2h : Bucks (Ousmane Dieng) – Nets (Nolan Traoré)
  • 2h : Spurs (Victor Wembanyama) – Mavericks
  • 3h : Nuggets – Thunder
  • 3h30 : Rockets – Wolves (Joan Beringer)
  • 3h30 : Jazz – Grizzlies (Rayan Rupert et Adama Bal)
  • 4h : Blazers (Sidy Cissoko) – Clippers
  • 4h : Kings (Maxime Raynaud) – Warriors
  • 4h30 : Lakers – Suns
Tags : Bulls, Guerschon Yabusele, La nuit des français en NBA
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