La nuit des Français en NBA : Guerschon Yabusele est sorti blessé contre Washington

C’est devenu quelque chose de très rare, mais il n’y a bien qu’un seul tricolore ayant fait crisser les parquets NBA cette nuit. Et malheureusement, ce dernier portant le nom de Guerschon Yabusele a été coupé dans son élan.

Les résultats de la nuit :

Guerschon Yabusele

Alors qu’il avait assez bien commencé la rencontre avec 5 points, 5 rebonds et 3 passes en 19 minutes de jeu, le capitaine des Bleus a été contraint de quitter le terrain dans le troisième quart pour un problème à l’épaule, et n’y est plus revenu de la soirée. Va falloir surveiller ça, en espérant qu’on puisse le revoir avant la fin de saison !

Le programme de ce soir :