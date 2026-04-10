Résumé de la nuit en NBA : Josh Hart assassine les Celtics dans le money-time ! (112-106)
Le 10 avr. 2026 à 07:07 par Timéo Gomes
Pas une grande nuit de spectacle en NBA aujourd’hui. Normal, la fin de saison approche, mais Knicks et Celtics nous ont quand même délivré un grand spectacle de money-time, parfaitement conclu par Josh Hart.
Les résultats de la nuit :
- Raptors – Heat : 128-114 (les stats)
- Wizards – Bulls : 108-119 (les stats)
- Nets – Pacers : 94-123 (les stats)
- Knicks – Celtics : 112-106 (les stats)
- Rockets – Sixers : 113-102 (les stats)
- Warriors – Lakers : 103-119 (les stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Victoire importante pour les Raptors dans la course à la cinquième place avec Atlanta. Les Dinos ont régné sans partage sur leur rencontre face au Heat. Après quand Brandon Ingram en plante 38 à 57% au tir, c’est toujours plus facile aussi.
- Les Bulls ont affronté les Wizards et les ont battus. Si vous lisez plus loin que cette information vous pouvez vous considérer comme un hipster de la balle orange. Super match de Tre Jones (31 points), Collin Sexton (27 points) et Leonard Miller (26 points).
- Indiana a atomisé Brooklyn dans une bataille du fond de classement. Obi Toppin a presque marché sur l’eau avec ses 26 pions en 19 minutes, et à 11 sur 14 au tir.
- Sans aucun doute le gros choc de la soirée. Il aura fallu attendre la toute fin de match pour voir Knicks et Celtics se départager au terme d’un duel entre Josh Hart et Baylor Scheierman (oui oui). Le premier a refermé la boutique avec deux énormes daggers de loin dans la dernière minute. Victoire Knicks !
- Légère frayeur pour les Rockets en fin de rencontre, qui après avoir mené Philly de 28 points, a vu l’écart se réduire grandement jusqu’à un léger +7. Heureusement plus de peur que de mal, Houston s’est bien imposé avec notamment 29 pions de Kevin Durant.
- Les Angelinos d’un LeBron James (26 points, 8 rebonds et 11 passes) bien suppléé par les 21 unités de Deandre Ayton ont facilement relevé le défi de ces Warriors remaniés (Curry absent…).
Le highlight de la nuit :
HYPE ME TF UP JOSH HART ‼️‼️ pic.twitter.com/kMH9cwWGtC
— Fireside Knicks (@FiresideKnicks) April 10, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Hawks – Cavs
- 1h : Hornets – Pistons
- 1h : Wizards – Heat
- 1h30 : Celtics – Pelicans
- 1h30 : Pacers – Sixers
- 1h30 : Knicks – Raptors
- 2h : Bulls – Magic
- 2h : Bucks – Nets
- 2h : Spurs – Mavericks
- 3h : Nuggets – Thunder
- 3h30 : Rockets – Wolves
- 3h30 : Jazz – Grizzlies
- 4h : Blazers – Clippers
- 4h : Kings – Warriors
- 4h30 : Lakers – Suns
Tags : Josh Hart, Knicks, Résumé de la nuit en NBA