Programme NBA : un choc Knicks – Celtics à 1h30 du matin, c’est ça que c’est bon !
Le 09 avr. 2026 à 18:34 par Nicolas Vrignaud
Six matchs à regarder pour les amateurs de basket, qu’on ne dirigera forcément pas vers Wizards – Bulls à moins que vous n’ayez un penchant pour la douleur. Allez, on fait le point !
Le programme de ce soir :
- 1h : Raptors – Heat
- 1h : Wizards – Bulls
- 1h30 : Nets – Pacers
- 1h30 : Knicks – Celtics
- 2h : Rockets – Sixers
- 4h : Warriors – Lakers
L’affiche à ne pas rater : Knicks – Celtics (1h30)
Plusieurs joueurs des Celtics sont questionnables (Neemias Queta, Derrick White, Jaylen Brown…) mais les présents auront à coeur de foutre un peu le bazar au Madison Square Garden, lieu d’une potentielle demi-finale de Conférence Est entre les deux équipes du soir. Si la fin de semaine et de saison arrive et que la plupart des organismes regardent désormais vers le repos avant les Playoffs, il fait toujours bon envoyer un message à l’adversaire quand c’est possible. Côté Knicks, pas d’absents majeurs et donc une potentielle volonté d’écraser un adversaire bien plus dérangeant qu’espéré en début de saison.
Les français en lice :
- Peut-être Bilal Coulibaly, pour jouer contre les Bulls de Guerschon Yabusele.
- Nolan Traoré sur le point face aux Pacers.
- Mo’ Diawara et Pacôme Dadiet contre les C’s.