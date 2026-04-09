Programme NBA : un choc Knicks – Celtics à 1h30 du matin, c’est ça que c’est bon !

Six matchs à regarder pour les amateurs de basket, qu’on ne dirigera forcément pas vers Wizards – Bulls à moins que vous n’ayez un penchant pour la douleur. Allez, on fait le point !

Le programme de ce soir :

1h : Raptors – Heat

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Nets – Pacers

1h30 : Knicks – Celtics

2h : Rockets – Sixers

4h : Warriors – Lakers

L’affiche à ne pas rater : Knicks – Celtics (1h30)

Plusieurs joueurs des Celtics sont questionnables (Neemias Queta, Derrick White, Jaylen Brown…) mais les présents auront à coeur de foutre un peu le bazar au Madison Square Garden, lieu d’une potentielle demi-finale de Conférence Est entre les deux équipes du soir. Si la fin de semaine et de saison arrive et que la plupart des organismes regardent désormais vers le repos avant les Playoffs, il fait toujours bon envoyer un message à l’adversaire quand c’est possible. Côté Knicks, pas d’absents majeurs et donc une potentielle volonté d’écraser un adversaire bien plus dérangeant qu’espéré en début de saison.

Les français en lice :