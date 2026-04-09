Anthony Davis : « Ce que fait Victor Wembanyama est surréaliste »

Dans le podcast de Draymond Green, Anthony Davis a livré plusieurs vues personnelles sur la NBA actuelle. Au moment d’évoquer Victor Wembanyama, le pivot champion NBA 2020 a été plus qu’élogieux, indiquant qu’un match contre le tricolore se préparait différemment.

Jouer contre Victor Wembanyama quand on est un intérieur, c’est tout un programme. Même pour ceux qui sont des références dans le milieu. Anthony Davis ne fait pas exception, avec une vision particulière du joueur qu’est Wemby. Intéressant d’avoir le point de vue d’un gars qui s’est frotté à lui à plusieurs reprises. Des propos qui interviennent en plein finish de la course au MVP.

« Ce qu’il fait est surréaliste. Le plus grand gars qu’on ait vu faire ce genre de trucs est Kevin Durant… Quand je joue contre Wemby, je me dis que je dois aller au lit à 21h, parce que ça va être un combat. C’est assurément un de mes joueurs préférés. Et il fait ressortir le meilleur de toi-même dans ce genre de matchs. J’essaye de le confronter physiquement, mais il est tellement grand… c’est comme s’il n’en avait rien à faire. C’est tellement dur d’attaquer contre lui, il faut créer de l’espace mais il couvre une si grande surface. Et en défense, il peut provoquer les fautes, dribbler, sauter depuis la ligne de lancers comme si on était dans Space Jam… c’est un cheat code humain. »

Venant d’un joueur comme AD, on ne peut que respecter le propos hein. Pour autant, on a vu la version de Wemby en saison régulière jusqu’ici. Aussi jolis soient les compliments envers le Français, il n’a pas encore été mis à l’épreuve des Playoffs. La dureté physique, l’endurance, la constance de l’Alien vont être mises au défi. Et on a très hâte.

Added another pair of Hall of Famers to Wemby FC 😌 pic.twitter.com/qZGHcEXi2p

— The mismatch (@kovinduryant) April 9, 2026