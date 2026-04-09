La nuit des Français en NBA : Ousmane Dieng et Adama Bal poursuivent leur belle fin de saison

Nouvelle nuit de NBA pour nos Français, et ce sont Ousmane Dieng (17 points) et Adama Bal (12 points) qui ont le plus fait rayonner le drapeau tricolore sur les parquets de la Grande Ligue.

Les résultats de la nuit :

Noah Penda

Toujours très peu de temps de jeu pour le pivot du Magic. Seulement 7 minutes cette nuit et aucune stat inscrite.

Joan Beringer

En l’absence de Rudy Gobert, Joan Beringer a pu gratter 23 minutes de temps de jeu. 9 points, 8 rebonds et 3 contres, du solide malgré un 4 sur 10 au tir un peu frustrant, mais c’est prometteur !

Ousmane Dieng

17 points pour le Buck cette nuit face aux Pistons, accompagnés de 5 rebonds et de 4 passes décisives. Du très bon en 27 minutes de jeu, Ousmane continue sa belle fin de saison !

Adama Bal

Adama Bal enchaîne en ce moment, et malgré un peu de maladresse cette nuit (3 sur 10 au tir), il s’est encore une fois bien montré face aux Nuggets. 12 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, toutes les cases sont cochées !

Adama Bal enchaîne du côté de Memphis ! 🇫🇷

Deux jours après son career-high à 20 points, il a encore été très actif cette nuit contre les Nuggets :

🔹12 points

🔹6 rebonds

🔹5 passes

🔹2 interceptions

🔹39 minutes pic.twitter.com/2Pdgyzib5u

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2026

Nicolas Batum

Ce bon vieux Nico n’a pas pu faire grand-chose face au rouleau compresseur du Thunder, et n’a joué que 5 minutes pour 3 points inscrits.

Le programme de ce soir :