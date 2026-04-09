Résumé de la nuit en NBA : Cade Cunningham en double-double pour son retour ! (13 points, 10 passes)

Nuit assez calme en NBA pour une fois. Les équipes à domicile se sont quasi toutes imposées, dont Détroit, qui a surtout pu profiter du retour de son franchise player Cade Cunningham. Et quel retour réussi avec un double-double d’entrée !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Terrence Shannon Jr aura tout tenté avec ses 33 points en 31 minutes, mais le collectif du Magic était bien trop fort cette nuit (sept joueurs à 11 points ou plus). Banchero a notamment mené les siens avec 20 points à 8 sur 11 au tir.

À +17 en début de dernier quart, les Cavs se sont fait peur en mangeant un gros run de 18-2 en 5 minutes par les Faucons. Déstabilisés, mais pas vaincus, puisque malgré cette frayeur, Cleveland s’est tout de même imposé derrière un gros Donovan Mitchell à 31 pions et 63% au tir.

Les Pistons ont facilement battu Milwaukee, mais en réalité, tous les yeux étaient surtout rivés sur Cade Cunningham qui faisait son retour sur les parquets après 3 semaines d’absence pour un pneumothorax. 13 points et 10 passes pour le meneur des Pistons, performance bien propre et encourageante pour la suite, c’est tout ce qu’on espérait !

Jamal Murray à 26 points, Nikola Jokic en gros triple-double (14/16/10), les nuits s’enchaînent et se ressemblent pour les Nuggets qui se sont tranquillement imposés face à Memphis. On notera quand même côté Grizzlies la grosse perf de Cedric Coward, à 27 points, 6 rebonds et 2 passes.

Pas de Wemby pour les Spurs, ce qui ne les a pas empêché de mener Portland de bout en bout. De’Aaron Fox (25 points) et Keldon Johnson (20 points) ont tous les deux remplis leur rôle, pendant que Carter Bryant a envoyé le meilleur match de sa saison avec 17 puntos. Que demander de plus ?

Chet Holmgren a planté 30 pions et capté 14 rebonds en 31 minutes. Los Angeles n’a mené que 15 secondes en tout début de rencontre en inscrivant le premier panier. En bref, OKC a accéléré fort et n’a jamais regardé dans le rétro.

Le duo Devin Booker/Dillon Brooks a été très solide avec respectivement 37 et 28 points. Les Mavs en face ont tenté de lutter grâce à des gros runs par-ci par-là mais sans jamais réussir à prendre totalement les commandes de la rencontre. Victoire Phoenix !

Le highlight de la nuit :

This play from OKC was insane 🤯

This team is locked in. pic.twitter.com/lyC8bn0FZc

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 9, 2026

Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :