Cade Cunningham de retour dès ce soir ?

Wow ! C’est la petite bombe de ce mercredi soir, puisque Cade Cunningham, absent depuis plusieurs semaines en raison d’un pneumothorax. Les fans des Pistons peuvent être contents !

Trois semaines après avoir souffert d’un pneumothorax (effondrement d’un poumon suite à un choc physique au niveau de la cage thorassique), Cade Cunningham est attendu ce soir face aux Bucks, selon ESPN ! Une sacré bonne nouvelle pour les Pistons, qui vont pouvoir souffler après avoir imaginé commencer les Playoffs sans lui.

La question qui se pose est aussi celle de son éligibilité aux trophées de fin de saison. S’il joue tous les matchs restants, il terminera à 64 matchs. Pourrait-il imiter Luka Doncic en déposant un recours exceptionnel et tenter de faire valider sa participation aux trophées de fin de saison ? Dans tous les cas, l’objectif sera bien évidemment de retrouver du rythme avant d’attaquer la postseason, dans une dizaine de jours.

Cade Cunningham is expected to make his return this evening for the Detroit Pistons after missing time with an injured lung, sources tell ESPN

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) April 8, 2026