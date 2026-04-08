Programme NBA : duel au goût de Playoffs entre Cavaliers et Hawks !
Le 08 avr. 2026 à 18:37 par Nicolas Vrignaud
Sept matchs en NBA cette nuit, dont un gros Cavaliers – Hawks au bon goût de Playoffs ! On fait le point de suite, envoyez le programme !
Programme du soir :
- 1h : Magic – Wolves
- 1h : Cavaliers – Hawks
- 1h : Pistons – Bucks
- 3h : Nuggets – Grizzlies
- 3h : Spurs – Blazers
- 4h : Clippers – Thunder
- 4h : Suns – Mavs
L’affiche à ne pas manquer : Cavaliers – Hawks
Les Cavaliers n’ont plus leur destin entre les mains pour la 3e place de l’Est. Ils devraient finir quatrièmes, avec l’avantage du terrain. Les Hawks se battent eux pour la 5e place, qui les ferait affronter… Cleveland. Une première manche avant l’heure de la série de Playoffs qui nous attend au premier tour ? Ça pourrait bien prendre ce chemin là. Donovan Mitchell est questionnable, mais James Harden et Evan Mobley sont eux bien présents.
Les Hawks doivent à tout prix gagner, mais les Cavaliers peuvent toujours rêver discrètement du podium de l’Est. Dans tous les cas, les deux équipes vont vouloir se jauger avant les Playoffs. Ça promet !
Les Français en lice ce soir :
- Noah Penda, Rudy Gobert et Joan Beringer s’affrontent à Orlando.
- Zaccharie Risacher est chez les Cavaliers.
- Ousmane Dieng se déplace à Detroit.
- Rayan Rupert et Adama Bal sont à Denver.
- Peut-être un peu de Victor Wembanyama face aux Blazers, mais pas sûr…
- Nicolas Batum joue le Thunder.