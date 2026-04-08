Sept matchs en NBA cette nuit, dont un gros Cavaliers – Hawks au bon goût de Playoffs ! On fait le point de suite, envoyez le programme !

Programme du soir :

1h : Magic – Wolves

1h : Cavaliers – Hawks

1h : Pistons – Bucks

3h : Nuggets – Grizzlies

3h : Spurs – Blazers

4h : Clippers – Thunder

4h : Suns – Mavs

L’affiche à ne pas manquer : Cavaliers – Hawks

Les Cavaliers n’ont plus leur destin entre les mains pour la 3e place de l’Est. Ils devraient finir quatrièmes, avec l’avantage du terrain. Les Hawks se battent eux pour la 5e place, qui les ferait affronter… Cleveland. Une première manche avant l’heure de la série de Playoffs qui nous attend au premier tour ? Ça pourrait bien prendre ce chemin là. Donovan Mitchell est questionnable, mais James Harden et Evan Mobley sont eux bien présents.

Les Hawks doivent à tout prix gagner, mais les Cavaliers peuvent toujours rêver discrètement du podium de l’Est. Dans tous les cas, les deux équipes vont vouloir se jauger avant les Playoffs. Ça promet !

Les Français en lice ce soir :