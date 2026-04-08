Le Pari sur Mesure de TrashTalk : les Cavaliers et James Harden assurent contre les Hawks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. La saison régulière NBA 2025-26 se rapproche de son terme et on garde donc les bonnes habitudes avec … matchs au programme ce mercredi. De quoi profiter de nombreuses cotes potentiellement intéressantes à jouer. Aujourd’hui, on vous propose un « Pari sur Mesure », avec une combinaison de cotes réalisée par nos soins.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Le « Pari sur Mesure », c’est quoi ? C’est un dispositif proposé par notre partenaire Unibet. Il permet de combiner plusieurs paris (entre 2 et 10) sur un même match NBA, ce qui vous donne la possibilité de créer et personnaliser votre propre cote. Vous pouvez désigner à la fois le vainqueur du match, le nombre de points marqués par joueur, le nombre de points dans le match etc.

Le Pari sur Mesure du jour

Les Cavaliers battent les Hawks, James Harden distribue au moins 7 passes et Evan Mobley signe au moins 2 contres (3,66) : Les Cavaliers doivent encore mathématiquement se battre car en cas d’énorme faux pas des Knicks, la troisième place est à portée. Juste avant les Playoffs, se farcir des Hawks qui ont une belle tête d’adversaires au premier tour est un premier défi. Donovan Mitchell est questionnable, ce qui laisserait les clés du camion à James Harden en cas d’absence. Le meneur va scorer et organiser le jeu, ça peut sentir la grosse soirée pour El Barbudo. Dans la peinture, Evan Mobley va faire ce qu’il sait faire de mieux : défendre. Deux contres sur la rencontre, histoire de marquer son territoire.

Pour créer son Pari NBA sur Mesure, il faut :

Se rendre sur l’application ou le site Unibet et les matchs NBA à venir ;

Cliquer sur le match NBA qui vous intéresse ;

Cliquer sur le logo « Pari Sur Mesure » (situé en haut, entre « paris » et « stats », juste en dessous de l’affiche) ;

Vous pouvez ensuite ajouter les différents paris (entre 2 et 10) sur ce match.

Info à savoir : les paris concernant le match (face à face, + ou – de points équipe, résultat mi-temps…) sortent 24h avant le début du match, tandis que les paris concernant les performances joueurs sortent 8h avant le début du match. Pour plus de précisions, on vous invite à cliquer sur ce lien.

1h : Magic (1,37) – Wolves (3,20)

1h : Cavaliers (1,80) – Hawks (1,88)

1h : Pistons (1,03) – Bucks (11,00)

3h : Nuggets (1,01) – Grizzlies (13,50)

3h : Spurs (1,64) – Blazers (2,35)

4h : Clippers (3,00) – Thunder (1,37)

4h : Suns (1,17) – Mavs (4,95)

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

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