NBA Playoffs 2025 – Preview Thunder vs Wolves : la série de l’engagement total !

Allez, c’est l’heure de la preview de la rédaction ! Le Thunder et les Wolves s’affrontent pour une place en Finales NBA, et de chaque côté, il y a beaucoup d’énergie à revendre. Deux effectifs assez profonds, et des stars qui rêvent de briller au moment le plus important de la saison.

Confrontations en saison régulière

Thunder – Wolves : 113-105

– Wolves : 113-105 Wolves – Thunder : 116-101

– Thunder : 116-101 Thunder – Wolves : 130-123

– Wolves : 130-123 Wolves – Thunder : 131-128 (a.p.)

La série de l’engagement total

Ces deux équipes ont un point fort qu’ils ont fait valoir durant les deux premiers tours : l’énergie. La dimension physique de ces deux équipes a été leur atout majeur durant les deux premiers tours. On ne parle pas ici de régularité, mais bien d’engagement. Et à chaque fois, c’est quand l’investissement physique a pêché que les deux franchises se sont retrouvées en difficulté.

La clé sera d’avoir le dessus en termes de contrôle du rythme. Si l’une des deux équipe arrive à imposer son tempo, commençant par une défense qui provoque des pertes de balle, il s’agira là d’un élément déterminant pour prendre (ou encaisser) un gros écart au niveau du score. On parle ici d’une série qui peut potentiellement ne se décider que partiellement sur du jeu demi-terrain. C’est avant tout la capacité des équipes, étant donné leur haute appétance à jouer avec le turbo, qui aura une incidence majeure sur le déroulement des matchs.

La victoire passera d’abord par la défense. C’est une certitude. D’un côté comme de l’autre, on est capable de jouer efficacement dans les aides, de doubler sur un joueur avec la compensation qui va bien ensuite. En clair : ça va être intense.

À l’intérieur, une bataille déterminante

Rudy Gobert, Naz Reid, Julius Randle d’un côté. Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein de l’autre. Là où Thunder et Wolves se sont jusqu’ici frottés à des équipes sur lesquelles ils avaient un clair avantage physique sous le cercle, ce n’est plus du tout le cas avec cette affiche. Ce qui promet de grosses batailles tactiques, notamment sur l’optimisation des utilisations des intérieurs. À ce jeu là, Rudy Gobert pourrait avoir une importance toute autre que ce que l’on a pu voir en début de Playoffs. Et il sera particulièrement scruté, peut-être que le pivot tricolore est au devant de la série la plus importante de sa carrière.

Avec un Isaiah Hartenstein en mission principale, et peut-être quelques piges sur Chet Holmgren. De manière générale, les deux équipes risquent de chercher à mettre les intérieurs de l’autre équipe hors jeu, en cherchant des isolations, en allant provoquer des fautes sur duel direct entre grands. Naz Reid et Julius Randle ont l’avantage de ce côté là, avec une dimension physique qui va pénaliser Holmgren. Obligation de forcer l’adversaire à laisser les grands sur le côté, whatever happens.

Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander : le duel

Deux stars, deux arrières qui incarnent le présent et l’avenir. L’un devrait être couronné MVP incessamment sous peu. Et surtout, deux joueurs qui rêvent d’écrire les lignes les plus prestigieuses de l’histoire de leur franchise respective. Ils seront regardés par les fans, les médias, leurs coéquipiers. En gros, par tout le monde.

Leur capacité à bien rentrer dans le match, à impulser les dynamiques positives et mettre les tirs qui font mal seront des éléments aussi déterminants que les points abordés ci-dessus. On attend notamment d’eux qu’ils soient moteurs dans l’activité physique notamment offensive. Ne pas s’enfermer dans un festival de tirs extérieurs (bien qu’il s’agisse d’une arme à part entière), aller chercher des lancers, créer le bazar dans la stratégie adverse.

On est clairement devant deux joueurs qui expliquent toute la saison désirer ces grands moments. C’est désormais l’heure, il ne faut pas trembler !

Le programme de la série

Game 1, Thunder – Wolves : mercredi 21 mai, 2h30

Game 2, Thunder – Wolves : vendredi 23 mai, 2h30

Game 3, Wolves – Thunder : dimanche 25 mai, 2h30

Game 4, Wolves – Thunder : mardi 27 mai, 2h30

Game 5, Thunder – Wolves : jeudi 29 mai, 2h30*

Game 6, Wolves – Thunder : samedi 31 mai, 2h30*

Game 7, Thunder – Wolves : lundi 2 juin, 2h30*

*Si nécessaire

La preview en vidéo