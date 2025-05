Après une saison cataclysmique, les Sixers cherchent le meilleur moyen pour rebondir. Les dieux du basket ont donné un gros coup de pouce à Philadelphie avec le troisième choix de la Draft 2025, reste à voir ce que la franchise va en faire. Elle pourrait – selon les rumeurs – le transférer avec Paul George pour récupérer une star.

Que vont faire les Sixers avec leur pick 3 ?

On se posait la question il y a quelques jours. Et en ce début de semaine, Jonathan Givony et Jeremy Woo d’ESPN ont donné quelques indications en se basant sur les bruits de couloir au Draft Combine de Chicago, qui rassemble beaucoup de dirigeants NBA. Visiblement, le scénario d’un transfert est à prendre au sérieux.

“Certaines équipes s’attendent à voir les Sixers être actifs dans les discussions de transfert, avec des joueurs comme Kevin Durant (Suns) et Lauri Markkanen (Jazz) qui pourraient représenter des cibles potentielles dans un package incluant Paul George et le pick numéro 3.”

Les insiders d’ESPN rappellent que c’est très rare de voir un troisième choix de draft être transféré, et que les Sixers sont intéressés par plein de prospects, dont Ace Bailey et V.J. Edgecombe.

Néanmoins, Philadelphie est dans une situation particulière : il y a un an, les Sixers ne s’imaginaient jamais être dans le Top 3 de la Draft 2025, eux qui visaient le titre NBA (oui oui…) avec leur trio Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey. Les nombreuses blessures des deux premiers ont plombé la saison de Philly, qui a fini par tanker pour conserver son pick Top-6 protégé.

Mais les ambitions sont toujours là chez Daryl Morey. Le manager des Sixers, jamais le dernier pour tenter un gros coup, pourrait profiter du cadeau de la Loterie pour amener une nouvelle star à Philadelphie.

New: ESPN reported in its new mock draft this a.m. that rival teams expect the Sixers to consider moving the No. 3 pick with Paul George for a star.

The options named: Kevin Durant and Lauri Markkanen.

Is either concept actually sensible for the Sixers?https://t.co/MRGADzvpzH

— Adam Aaronson (@SixersAdam) May 19, 2025

Kevin Durant et Lauri Markkanen seraient sur la liste de Morey, avec probablement d’autres noms encore. Le cas Durant est particulièrement intrigant sachant que KD – en dernière année de contrat l’an prochain – est en instance de départ à Phoenix, qui pourrait voir le pick numéro 3 comme un joli moyen de repartir de l’avant avec Devin Booker.

Cela a du sens des deux côtés mais un tel transfert doit impliquer Paul George pour des questions de salaire. Et c’est là que la question suivante se pose : si Morey est potentiellement prêt à sacrifier un pick Top 3 pour dégager PG tout en obtenant une star pour le très court terme (KD donc), les Suns sont-ils vraiment prêts à récupérer un autre contrat toxique après celui de Bradley Beal ?

Le contrat de Paul George – encore 162 millions sur trois ans – est l’un des pires de la NBA actuelle quand on connaît l’âge (34 ans) et les problèmes de blessure de Podcast P. Avec le nouveau CBA, c’est typiquement le genre de deal que chaque franchise veut éviter. Pas dit donc que le troisième choix suffise à convaincre d’autres équipes de prendre le contrat de PG, surtout pour permettre à Morey d’obtenir une star.

“…the 76ers are unsurprisingly signaling they are looking at a wide group of prospects, consisting of Bailey, VJ Edgecombe, Tre Johnson, Khaman Maluach, and Kon Knueppel.”https://t.co/YhDIYX6Rjg

— Harrison Grimm (@Harrison_Grimm) May 19, 2025

Au final, les Sixers feraient peut-être mieux de conserver leur pick pour sélectionner un jeune prospect prometteur, histoire de garder un œil sur l’avenir avec Tyrese Maxey, Jared McCain et Cie.

Faire un all-in quand on connaît l’historique de blessures de Joel Embiid, ça peut plomber votre franchise pour de longues années…

Sources texte : ESPN, PhillyVoice