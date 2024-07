PARIS 2024 : LA GIGA PREVIEW DES JO !! (FEMMES)

On vous a manqué ? Vous vous demandiez pourquoi aucune vidéo n’est sortie depuis une dizaine de jours ? Voilà pourquoi : on prépare fort les JO de Paris 2024. Sans plus attendre, c’est l’heure de la très grande preview du tournoi femmes !

La chaîne préférée de ta chaîne préférée !

Après avoir fait la GIGA PREVIEW du tournoi masculin, c’est au tour des femmes ! Alors que les JO de Paris 2024 pointent leur nez, quel tournoi féminin nous sera proposé ? Est-ce que Team USA va encore rouler sur tout le monde avec des écarts de points monumentaux ? Est-ce que la France peut aller chercher une médaille ? Quelle nation peut créer la surprise ? On s’installe, pour papoter JO et basketball autour de l’EDF féminine !

⭐️ TRASHTALK COMMENTERA LES JO DE PARIS 2024 SUR YOUTUBE !! ⭐️

🔵 TOUS LES JOURS DE 17H À 23H !!

🔵 TOUS LES MATCHS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKET COMMENTÉS EN DIRECT 🏀

🔵 + D’AUTRES SPORTS COMMENTÉS EN LIVE !! 😱🏓🤾‍♂️🏊‍♀️🤺

🔵 SANS INTERRUPTION 🐴

LES + GRANDS SPORTIFS 🇫🇷… pic.twitter.com/tCiQhZHkoW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 15, 2024