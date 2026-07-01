Tobias Harris s’engage avec les Spurs pour 2 ans et 31 millions !

Oh la grosse signature à San Antonio ! Assez tranquille depuis le début de la Free Agency, les Spurs sont allés chercher ce soir l’un des shooteurs les plus référencés de la Ligue. Benvenido Tobias Harris !

Nouveau joueur débloqué à San Antonio. Désireux de renforcer leur poste 4, les dirigeants texans ont donc lancé la canne à pêche en direction de Tobias Harris, auteur d’une bonne petite saison (13,3 points) et de très bons Playoffs avec les Pistons. Ce sera la sixième franchise en carrière du bonhomme, toujours sérieux quand il s’agit d’envoyer des bombes à 3-points ou même mid-range.

Just in: Free agent forward Tobias Harris has agreed to a two-year, $31 million deal with the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. Harris exits the Pistons after helping lead a franchise turnaround and now joins a young contending team in the Western Conference. pic.twitter.com/4YnmbrBuTd

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026



31 millions sur 2 ans, Tobias est toujours aussi cher mais c’est devenu une habitude pour un homme visiblement bien conseillé. Après deux saisons à jouer les nounous pour Cade Cunningham, Jalen Duren ou Ausar Thompson, le sniper le fera donc la saison prochaine pour Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper, dans une équipe à qui il ne manquait pas grand chose cette saison pour aller chercher la bague.

Tobias Harris lors des Playoffs 2025-26 :

🔹 18,1 points

🔹 8,0 rebonds

🔹 43% au tir

La dernière saison où il n’a pas au minimum tourné à 13 points et 5 rebonds de moyenne était sa sophomore en 2012-13. pic.twitter.com/0r029TBGAE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Les Pistons avaient récupéré hier John Collins, poste pour poste, et laissent donc partir un deuxième joueur important de leur roster après Isaiah Stewart. Pour les Spurs c’est aune addition maligne pour un joueur qui, comme Harrison Barnes à ses côtés, amènera toute l’expérience de ses 15 saisons NBA.