Hornets : quelles sont les raisons derrière le transfert de LaMelo Ball ?

Alors qu’ils n’étaient qu’à un match de retourner en Playoffs, 10 ans après leur dernière participation, les Hornets ont choqué tout le monde en bazardant leur franchise player LaMelo Ball chez les Wolves contre Naz Reid et une myriade de picks. Alors c’est quoi le projet des Frelons ?

Va falloir être ouvert d’esprit pour analyser ce trade, parce qu’en effet, le premier sentiment est sans doute celui du choc. Les Hornets viennent de lâcher leur meilleur joueur après une deuxième partie de saison exceptionnelle (32 victoires sur leurs 45 derniers matchs). Le tout en ne récupérant « que » Naz Reid, et des picks trop lointain pour en évaluer la valeur. On comprend l’indignation de la Hornets Nation.

Choqué par ce trade de LaMelo.

Ok y avait des bruits de couloirs, mais après la deuxième partie de saison des Hornets tu pouvais t’attendre à ce qu’il reste.

Finalement ça dégage, direction les Wolves. J’adore, Minnesota prend de vrais risques mais il faut se bouger.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Pourtant en creusant un peu, on peut trouver des raisons rationnelles derrière ce transfert, à commencer par la valeur marchande de LaMelo Ball. Difficile d’imaginer un moment où le meneur aurait pu avoir une meilleure côte qu’actuellement après la saison XXL des Frelons. Naz Reid récupéré en contrepartie est très loin de le matcher niveau talent, mais sans la valeur actuelle de Ball, Charlotte n’aurait jamais pu gratter autant de picks (7 au total). Maintenant va falloir les maximiser.

Deuxième point, l’aspect financier. Rien que sur le trade en lui-même, les Hornets économisent 30 millions sur leur masse salariale. C’est déjà énorme, mais ils obtiennent en plus de ça une trade exception de 40,8 millions de dollars (exception obtenue lorsqu’une équipe transfère un joueur au salaire bien plus élevé que celui qu’elle reçoit). Les Frelons ont désormais un an pour absorber un énorme contrat via transfert. Ja Morant ? Jaylen Brown ? Il y en a des possibilités.

J’ai bien lu 40.8 MILLION TRADE EXCEPTION ?! 😭😭😭😭

Les mecs peuvent absorber un contrat max au calme, ça va forcément continuer à bouger côté Hornets. https://t.co/6bk3tPiURB

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Ce sera aussi l’occasion de filer les clés du camion à d’autres joueurs. Kon Knueppel, Brandon Miller, Coby White qui vient d’être prolongé pour 3 ans, si Charlotte perd son leader, il y a du monde à la porte pour reprendre le flambeau. En plus de ça, les Hornets ont drafté un meneur en la personne de Christian Anderson avec leur pick 18, beaucoup plus de place pour le développer maintenant.

Nul doute que ces raisons n’en font pas un trade plus facile à digérer pour les fans de la franchise. Et il reste encore BEAUCOUP de questions à élucider, que ce soit sur la valeur des picks récupérés, le niveau d’un Kon Knueppel sans LaMelo qui créait beaucoup de différences, et tant d’autres. Charlotte a fait un choix fort, à eux de prouver que c’était le bon.