Le guide complet des Jeux Olympiques 2020 : tout ce qu’il faut savoir pour vivre sur le fuseau japonais pendant 15 jours

Très pratique pendant toute la durée des Jeux Olympiques 2020 qui se dérouleront à Tokyo du 25 juillet au 8 août prochains (en 2021, logique), ce guide vous accompagnera durant toute la prochaine quinzaine et tentera de répondre à l’intégralité vos questions. Quand est-ce qu’on joue, contre qui et sur quelle chaîne ? La France va-t-elle à nouveau battre Team USA pour prendre sa revanche après Sydney 2000 ? Ouvrez grands les yeux, tout est là… ou presque !

Avec un an de retard, Tokyo va enfin recevoir toute la crème du sport mondial et notamment de sérieux clients dans la catégorie basketball. Chez les hommes comme chez les femmes, en 5 contre 5 ou en 3 contre 3, les meilleures nations seront toutes là dans un seul but : faire grimper le compteur de médailles de leur fédération et obtenir le titre le plus valuable sur le CV d’un basketteur au niveau international. Première bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui se sont arrangés au boulot et avec leur famille pour ne pas être dérangés pendant deux semaines, tous les matchs seront disponibles en clair sur France Télévision ou sur leur site internet. Pour ceux qui préfèrent écouter Fred Weis aux commentaires, Eurosport a également obtenu les droits de diffusion des compétitions de basketball cette année. Mais avant de se plonger dans le calendrier ci-dessous, commençons par de brèves présentations. Déjà parce que chez TrashTalk on est poli mais ça pourra aussi vous servir pour avoir l’air incollable sur le sujet lorsqu’on vous interrogera avec curiosité à la machine à café dès que l’EDF aura commencé à gagner quelques matchs.

La nouvelle formule des compétitions de cinq contre cinq aux Jeux Olympiques est expliquée en détail ici mais sachez en gros que nos deux équipes de France auront droit à un joker en phase de poule et qu’il faudra ensuite remporter trois matchs pour écouter la Marseillaise dans la Saitama Super Arena le week-end du 7 et 8 août au lieu de devoir cacher sa médaille de bronze dans une chaussette. Pas de pression donc pour affronter les Américains lors de la phase de poule, une défaite n’enterrerait pas encore nos rêves de breloque si le travail est fait lors des deux matchs restants. Chez les garçons, l’Iran et la République tchèque complètent le Groupe A alors que les filles croiseront aussi le Nigéria et le Japon. Pour rappel, les hommes de Vincent Collet avaient obtenu leur ticket pour les Jeux lors du dernier Mondial en Chine alors que le groupe de Valérie Garnier avait dû passer par le TQO de Bourges en février 2020 pour assurer sa place. Pour ce qui est du coup d’œil dans le rétro, Rio 2016 n’est pas forcément un bon souvenir pour les uns ou pour les autres. Mais si vous avez un trou de mémoire et que vous vous sentez courageux, vous pouvez télécharger le journal de la compétition en cliquant sur le lien ci-dessous.

Le Journal TrashTalk des JO de Rio 2016 1 fichier·s 1.20 MB Télécharger

Du basket tous les jours de bonne heure et jusqu’en milieu d’après-midi, tel est le programme qui nous a été concocté par le CIO et la FIBA à Tokyo. De quoi se faire un petit programme sympathique pour vibrer avec la tunique bleu-blanc-rouge sur le dos tout en gardant un petit rythme de croisière quelques jours après la fin de la saison NBA. Cela tombe bien, on ne sera pas les seuls à prolonger le plaisir de la campagne tout juste écoulée puisqu’une grosse colonie de NBAers sera présente au pays du soleil levant pour représenter les couleurs de son pays et nous envoyer du rêve. On espère que vous avez bien rechargé les batteries entre hier midi et aujourd’hui parce que c’est parti pour deux semaines de folie dans la capitale nippone.

Tournoi olympique masculin

Les groupes

Groupe A : Iran, France, États-Unis, République tchèque

Groupe B : Australie, Allemagne, Italie, Nigéria

Groupe C : Argentine, Japon, Espagne, Slovénie

L’Équipe de France

Le roster

# Meneurs : Andrew Albicy, Thomas Heurtel, Frank Ntilikina

# Arrières : Evan Fournier, Nando De Colo

# Ailiers : Nicolas Batum, Timothé Luwawu-Cabarrot

# Ailiers-forts : Guerschon Yabusele, Petr Cornelie

# Pivots : Rudy Gobert, Vincent Poirier, Moustapha Fall

La préparation des Bleus

Jeudi 8 juillet : Espagne – France (86-77)

– France (86-77) Samedi 10 juillet : France – Espagne (79-87)

(79-87) Dimanche 18 juillet : Japon – France (81-75)

Mardi 20 juillet : France – Italie

Le calendrier complet des épreuves de basketball féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo

1ER TOUR

Dimanche 25 juillet :

3h : Iran – République tchèque

6h40 : Allemagne – Italie

10h20 : Australie – Nigéria

14h : France – États-Unis

Lundi 26 juillet :

6h40 : Argentine – Slovénie

14h : Japon – Espagne

Mercredi 28 juillet :

3h : Nigéria – Allemagne

6h40 : États-Unis – Iran

10h20 : Italie – Australie

14h : République tchèque – France

Jeudi 29 juillet :

6h40 : Slovénie – Japon

14h : Espagne – Argentine

Samedi 31 juillet :

3h : Iran – France

6h40 : Italie – Nigéria

10h20 : Australie – Allemagne

14h : États-Unis – République tchèque

Dimanche 1er août :

6h40 : Argentine – Japon

10h20 : Espagne – Slovénie

QUARTS DE FINALE

Mardi 3 août

DEMI-FINALES

Jeudi 5 août

MATCH POUR LA MÉDAILLE DE BRONZE

Samedi 7 août à 4h30

FINALE

Samedi 7 août à 13h

Tournoi olympique féminin

Les groupes

Groupe A : Corée du Sud, Serbie, Canada, Espagne

Groupe B : Nigéria, Japon, France, États-Unis

Groupe C : Australie, Porto Rico, Chine, Belgique

L’Équipe de France

Le roster

# Meneuses : Alix Duchet, Marine Fauthoux

# Arrières : Marine Johannès, Gabby Williams, Sarah Michel

# Ailières : Diandra Tchatchouang, Valériane Vukosavljevic

# Ailières-fortes : Alexia Chartereau, Endy Miyem

# Pivots : Sandrine Gruda, Helena Ciak, Iliana Rupert

La préparation des Bleus

Jeudi 8 juillet à 22h : Espagne – France (72-61)

– France (72-61) Samedi 10 juillet à 17h30 : France – Espagne (80-75)

– Espagne (80-75) Mardi 20 juillet à 14h : France – Porto Rico

Mercredi 24 juillet à 14h : France – Canada

Le calendrier complet des épreuves de basketball féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo

1ER TOUR

Lundi 26 juillet :

3h : Corée du Sud – Espagne

10h20 : Serbie – Canada

Mardi 27 juillet :

3h : Japon – France

6h40 : Nigéria – États-Unis

10h20 : Australie – Belgique

14h : Porto Rico – Chine

Jeudi 29 juillet :

3h : Canada – Corée du Sud

10h20 : Espagne – Serbie

Vendredi 30 juillet :

3h : Belgique – Porto Rico

6h40 : États-Unis – Japon

10h20 : France – Nigéria

14h : Chine – Australie

Dimanche 1er août :

3h : Canada – Espagne

14h : Corée du Sud – Serbie

Lundi 2 août :

3h : Nigéria – Japon

6h40 : France – États-Unis

10h20 : Chine – Belgique

14h : Australie – Porto Rico

QUARTS DE FINALE

Mercredi 4 août

DEMI-FINALES

Vendredi 6 août

MATCH POUR LA MÉDAILLE DE BRONZE

Samedi 7 août à 9h

FINALE

Dimanche 8 août à 4h30

C’est tout pour ce point exhaustif sur ce qui va se passer au Japon durant les quinze prochains jours. Sur TrashTalk, les anneaux olympiques seront au cœur de l’attention avec un récap quotidien de la journée écoulée ainsi que des zooms sur les plus grosses affiches du tournoi et le parcours de nos Bleu(e)s ! Entre les JO, la Draft, la Free Agency et le début de la Summer League, on ne devrait pas avoir le temps de s’ennuyer. Alors on imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ces Jeux Olympiques de Tokyo !