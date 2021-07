L’Équipe de France surclasse la République Tchèque : 97-77, première place du groupe validée, vivement la suite !

Après le magnifique exploit face à Team USA dimanche, les Bleus devaient rapidement se reconcentrer pour éviter de tomber de haut face à la République Tchèque ce mercredi. Mission accomplie, puisque les Bleus ont largement fait le boulot pour surclasser un adversaire un peu dépassé à partir du second quart-temps…

Non, il n’y a pas eu de gueule de bois après la petite fête de dimanche. Vincent Collet l’avait dit et répété, avant et après la victoire face à Team USA, cette rencontre contre la République Tchèque était le match le plus important pour les Bleus dans ce premier tour des JO. Et les Frenchies l’ont pris comme tel. Les mots ont été suivis par des actes, la France donnant une petite leçon de basket à une équipe tchèque qui n’aura fait illusion que pendant un quart-temps. Un premier quart-temps dans lequel la bande à Tomas Satoransky a enchaîné les ficelles du parking (8/9 à 3-points pour la République Tchèque lors des dix premières minutes…) grâce à un jeu collectif bien au point, le tout contre une défense tricolore encore un peu endormie. Sato, Ondrej Balvin, David Jelinek, Jakub Sirina, ils ont tous fait mal en début de match. De l’autre côté du terrain, Evan Fournier était toujours sur son petit nuage après sa grosse perf’ face à Team USA, et il fallait bien ça pour mettre les Bleus sur les bons rails. Menés 28-22 à la fin du premier quart, les hommes de Vincent Collet ne sont pas rentrés dans la rencontre de la meilleure des manières mais après ce petit échauffement, ils ont mis la seconde, ils ont haussé le ton, et les Tchèques n’ont pas réussi à suivre.

N’hésitant pas à remettre une raquette XXL en utilisant ses trois intérieurs Rudy Gobert, Moustapha Fall et Vincent Poirier (pas en même temps évidemment hein, le tall ball a des limites), Collet a voulu mettre un peu de nasty là-dedans et les Bleus ont progressivement réussi à imposer leur jeu. Plus d’intensité en défense (0/8 du parking pour les Tchèques à partir du deuxième quart…), plutôt sérieuse et en réussite en attaque sous l’impulsion notamment de Nando De Colo et Vincent Thomas Heurtel, la France a tout simplement resserré la vis histoire de montrer qui est vraiment le boss. Nico Batum s’est même permis un petit dunk en pénétration pour faire plaisir aux deux-trois personnes présentes en tribunes. Mention aussi à Timothé Luwawu-Cabarrot, qui a apporté son hustle en sortie de banc tout comme Guerschon Yabusele un peu plus tard dans la rencontre. Le score à la pause ? 51-40 pour les Bleus, avec un Evan Fournier tranquille à 16 points, autant dire que ce n’était plus du tout la même histoire. Suite à ce deuxième quart-temps de patron, les Frenchies ont géré tout en mettant quelques coups d’accélérateur bien sentis pour écarter définitivement les Tchèques. D’un côté comme de l’autre, l’intensité défensive n’était pas folle dans le troisième quart mais la bande à Vincent Collet a montré de plus en plus sa supériorité derrière un De Colo en pleine bourre. En trouvant notamment des bonnes positions de tir ainsi que des paniers faciles, les Bleus ont continué à creuser l’écart. 3+1 pour TLC, festival de dunks pour Vincent Poirier, puis un bon vieux garbage time des familles pour faire jouer un peu tout le monde, le scénario est parfait. 97-77 score final, deuxième victoire en deux matchs, c’est ça qu’on veut !

La France vient de valider non seulement sa qualification pour les quarts de finale des JO, mais aussi la première place de son groupe. Reste maintenant à jouer l’Iran pour le dernier match de la phase de poules (samedi, 3h du mat’), probablement une formalité avant d’attaquer les choses très sérieuses. Objectif : faire le boulot, éviter les blessures, et éventuellement récupérer Frank Ntilikina, qui n’a toujours pas joué dans ces Jeux.