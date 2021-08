Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : quart de finale ok pour les Bleus, quart de finale demain pour les Bleues

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Aujourd’hui c’était quarts de finale à Tokyo, et la logique a été respectée à Saitama. En ouverture de journée et en pleine tempête estampillée NBA Free Agency, les Slovène sont tout d’abord battu facilement les Allemands dans un match dans un premier temps très âpre puis finalement so… slovène, puis en début de matinée Team USA a fait sa loi pour mettre fin au cycle exceptionnel de la Roja étiquetée Gasol, des frangins qui ont annoncé dans la foulée de leur défaite leur retraite internationale et qui pourraient être imités bientôt par Sergio Llull, Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Victor Claver et/ou Ricky Rubio, auteur ce matin de… 38 points mais trop seul face au talent de Kevin Durant et à l’agressivité des Américains en deuxième mi-temps.

Cet après-midi ? Vous l’avez suivi en direct, l’Equipe de France s’est fait peur mais a finalement battu l’Italie grâce à d’énormes perfs de Nicolas Batum ou Rudy Gobert notamment, Rudy Gobert qui s’est également positionné parmi les potentiels participants du prochain Slam Dunk Contest en toute fin de match. Les Français qui affronteront donc la Slovénie jeudi à 13h, alors que Team USA aura pour sa part affaire à l’Australie, facile vainqueur en fin de programme d’une équipe d’Argentine qui voyait surtout Luis Scola jouer ses dernières minutes à l’international, un Luis Scola dont la sortie aura occasionné deux bonnes minutes de standing ovation de la part de coéquipiers, adversaires et public, deux minutes qui resteront comme l’une des images de ces Jeux.

Chez les filles ? Repos aujourd’hui en vue des quarts de finale demain, et notamment ce match qui nous intéresse tous, un France – Espagne alléchant à l’heure de la sieste et qui devra permettre aux Françaises de poursuivre sur leur belle lancée des deux derniers matchs, face à l’une des nations favorites pour aller jusqu’au bout de la compétition, ou plutôt favorite pour perdre face aux Américaines en finale. L’heure de ce France – Espagne ? 14h, avec le maquillage de guerre qui va bien !

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Slovénie – Allemagne : 94-70

– Allemagne : 94-70 Team USA – Espagne : 95-81

– Espagne : 95-81 France – Italie : 84-75

– Italie : 84-75 Australie – Argentine : 97-59

Le programme de demain :

Le programme de jeudi : demi-finales :

6h15 : Team USA – Australie

13h : Slovénie – France

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

Le programme de demain : quarts de finale