Pour son troisième match de la compétition les Françaises avaient fort à faire puisque c’est le pays hôte et accessoirement gros morceau de la poule qui se dressait devant elles. Un bon début de match… puis des Japonaises plus en réussite et plus présentes au rebond, et ça fait 1-2 pour l’EDF avant de jouer la Chine à 14h. Dur dur, mais on enchaine.

Un début de rencontre parfait, lors duquel la défense des Françaises trouve écho avec une belle réussite dessous. 3/3 pour commencer, une énorme crêpe de Migna Tiuré sur la première possession et un long moment en tête, grâce notamment à l’adresse de Marie-Eve Paget, MEP s’annonçant comme la MVP de la bande sur ce début de tournoi. Puis le rythme s’intensifie, les tirs ne rentrent plus, et à la déveine de nos filles s’ajoutent la chance au tirage pour le Japon avec par exemple ce tir avec la planche qui ne rentre qu’une fois sur 1000. C’est con, c’était aujourd’hui. A mesure que les minutes s’égrènent les Françaises lâchent quelques rebonds importants, Ana-Maria Filip et Marie-Eve Paget font honneur à Stephen Curry et aux prénoms composés mais les hôtes ne lâchent rien et s’échappent un peu trop vite. Paget et Guapo combinent bien, Migna Touré tente tout mais galère à trouver de la ficelle, et la fatigue aidant c’est finalement Yamamoto et son crew qui font un écart finalement insurmontable.

19-15 au final malgré une Paget superstar, et comme hier les Françaises débutent donc leur journée par une défaite. Ne reste plus qu’à finir de la même manière que la veille, et ce sera à 14h face à la Chine, pour continuer à rêver d’offrir à la France la première médaille de l’histoire du basket 3×3 aux Jeux. Let’s go girls, allez.