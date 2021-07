Tension palpable en ce début d’après-midi estival. France – Japon, en quarts de finale du tournoi olympique de 3×3, dur dur quand on sait que selon la coach de l’Equipe de France de 5×5 « on ne connait pas bien le basket asiatique. Fort heureusement pour nos filles du 3×3 le scouting avait cette fois-ci bien marché, et nos quatre héroïnes de la semaine ont désormais deux matchs pour aller chercher une médaille. ALLEEEEEEZ !!!

Quelle tension mes frères, quelle tension mes sœurs. Battues par ces mêmes japonaises lors de la phase de poule, nos Bleues avaient pour mission de sauter à la gorge des hôtes d’entrée de jeu et de ne plus jamais les lâcher, histoire de ne pas revivre le scénario de l’avant-veille où les filles avaient fini par craquer sur la fin. Bonne nouvelle, la pause déjeuner goûter a été bénéfique et Laetitia Guapo frappe la première avec un lay-back qui rentrera bientôt dans la postérité. Les Japonaises aussi n’ont pas le time et mènent très vite 3-1 mais Migna Touré lâche une grosse défense et sa grande copine Ana-Maria Filip valide ça du parking. 3 partout, comment dit-on air-ball en japonais, comment dit-on rebond offensif Guapo en japonais, comment dit-on Guapo du parking… en japonais. 6-3 France puis 7-4 grâce à Filip et même 8-4 sur un lay-up en force de Marie-Eve Paget, la mi-temps n’existe pas mais si elle existait… bah les Françaises mèneraient à la mi-temps.

Migna Touré n’a rien à envier à Uncle Drew mais rate l’humiliation suprême en ratant un jumper mais Paget continue son gros taf en défense, même sur les grandes, et à l’image de la solide Mawuli les Japonaises ratent tout ce qu’elles tentent et c’est une sacrée bonne nouvelle. Marie-Eve lève toi claque un gros backdoor et met son lancer derrière et elle enterre quasi-définitivement les espoirs japonais en plantant de loin dans la foulée, vous la sentez cette odeur, c’est celle de la demi-finale face à l’ogre américain. 12-5 France mais bien évidemment… la France aime se faire peur, les défenses se durcissent, les shoots tournent autour du cercle sans rentrer et la petite Shinozaki se prend pour prime Kemba Walker. Un 4-0 japonais ramène le score à 12-9 France, ici on sue, mais Migna Touré avec la planche et sur un énorme tir à 2 points redonnent de l’air aux millions de téléspectateurs français (bah quoi ?). Mais bien évidemment… la France aime se faire peur, deuxième chapitre, et Stephanie Mawuli impose sa puissance dessous en enchainant powers, spin-moves et tout un tas d’autres sucreries asiatiques. De 15-10 les Japonaises reviennent à 15-14, profitent des balles perdues françaises et des rebonds abandonnés, et le Japon hérite même… de la balle de match. Fait chaud. La Steph rate finalement le tir de l’égalisation, Laetitia Guapo arrache le rebond et Marie-Eve Paget termine le taf sur la ligne…. LES FRANCAISES SONT EN DEMI-FINALE !

Une victoire 16-14, dans un scénario à trois tresses de Steph d’être fatal aux Françaises, mais l’essentiel est ailleurs puisque nos quatre killeuses joueront donc Team USA et l’ogre Colson demain à 10h pour une historique qualif en finale. Merci les filles, vive le 3×3, vive la France, à demain, et à la douche.