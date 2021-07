Le gros dossier de la matinée n’était pas forcément de savoir si oui ou non les Françaises viendraient à bout de la Roumanie, bien que la victoire était tout de même essentielle, mais plutôt de savoir quelle nation se dresserait sur sa route cet après-midi en quarts de finale. Objectif Roumanie atteint avec sérieux, objectif quarts de finale aussi, et ce sera donc à 13h30 face aux très sérieuses japonaises. Allez, apéro, et on se retrouve dans deux heures, émoji flamme, émoji drapeau bleu blanc rouge.

La Roumanie a été dominée sans encombre grâce notamment à une nouveau gros match de Migna Kobe Touré, et c’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour notre Equipe de France 3×3. Potentiellement le plus beau des chapitres, avec un quart de finale cet après-midi face au Japon, qui les avait battues 19-15 avant-hier, et la carotte magnifique d’une demi-finale monstrueuse face à l’ogre américain en demi. Pour cela il faudra néanmoins montrer un visage conquérant, merci Captain Obvious, du genre… le même que depuis hier, depuis que les Françaises ont décidé de terminer les matchs aussi bien qu’elles les commençaient. Marie-Eve Paget devra continuer de brûler de la ficelle et devra poursuivre son énorme travail défensif, Ana-Maria Filip devra faire valoir sa taille et provoquer des fautes sous le cercle, Laetitia Guapo a tout intérêt de continuer sa montée en puissance afin de montrer à la planète Tokyo qu’elle est bel et bien la meilleure joueuse de 3×3 au monde, et Migna Touré jouera une fois de plus à celle qui score le plus en amenant également l’agressivité qu’elle a montré depuis le début de la compétition. Le match d’une vie ou pas loin, pour continuer la montée en régime de cette équipe et hisser le 3×3 français au sommet du Mont Fuji, plus ou moins la place qu’il mérite après toutes ces années à dominer sur la scène internationale.

Quatre filles, un objectif, et la France du basket qui poussera derrière son écran, en espérant ne pas être stoppé dans notre élan par la bascule sur l’haltérophilie ou l’équitation. Allez, c’est maintenant les filles.