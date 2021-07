Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : passer des larmes à la joie en deux heures, c’est le deal quand t’es Français

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

On sera passé par toutes les émotions cet après-midi, avec l’immense déception tout d’abord pour nos filles du 3×3 puis la satisfaction ensuite du devoir accompli pour nos Bleus du 5 vs 5. Avant cela ? Team USA avait démarré ses Jeux Olympiques et les Australiens avaient validé leur qualification. Pour le reste ? Tout est juste en dessous, y’a qu’à lire et, parfois, cliquer sur le lien qui correspond, c’est simple comme bonjour.

Tournoi 3×3 masculin

Les résultats du jour :

demi-finale : Serbie – Russie : 19-21

: 19-21 demi-finale : Belgique – Lettonie : 18-21

: 18-21 petite finale : Serbie – Belgique : 21-10

– Belgique : 21-10 finale : Russie – Lettonie : 18-21

Tournoi 3×3 féminin

Les résultats du jour :

demi-finale : Etats-Unis – France : 18-16, récap juste ici

– France : 18-16, récap juste ici demi-finale : Russie – Chine : 21-14

– Chine : 21-14 petite finale : France – Chine : 14-16, récap juste ici

: 14-16, récap juste ici finale : Etats-Unis – Russie : 18-15

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Les classements :

Le programme de demain :

6h40 : Slovénie – Japon

14h : Espagne – Argentine

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

REPOS !

Les classements :

Le programme de demain :