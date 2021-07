Preview Slovénie – Japon : il faudra encore se lever de bonne heure pour kiffer devant FIBA Luka Doncic

Après l’Argentine ce lundi, c’est au tour du Japon de se faire massacrer par Luka Doncic demain dès l’aube. Désolé pour le spoiler mais le scénario du match est déjà pratiquement écrit. Allez, coup d’oeil dans la boule de cristal.

Auteur d’un nouveau carton contre les vice-champions du monde, Luka Doncic nous a encore une fois prouvé qu’il n’était pas un humain comme les autres. Eliminer la Lituanie dans leur volcan de Kaunas en finale du TQO ne lui suffisait pas alors il s’est occupé de dégoûte Facu Campazzo, Luis Scola et toute la bande avec un classic game effrayant de réalisme avec 48 points à 18/29 au tir, 11 rebonds, 5 passes décisives et 3 blocks pour régaler les fans fantômes présents à la Saitama Super Arena avec 49 à l’évaluation. Pour situer un peu cette performance dans l’histoire, seul la légende du basket brésilien, Oscar Schmidt, avait fait mieux lors d’un match aux JO avec 55 points dans un match. Or, quand on connaît un peu la faim de records du meneur des Mavericks, on peut commencer à parier sur le moment où la marque de Mão Santa va être battue. Pourquoi pas dès demain, pour le duel entre la Slovénie et le Japon comptant pour la deuxième journée au sein du Groupe C.

Contrairement aux apparences, les Nippons ne sont pas une cible facile et on rappelle qu’ils sont les derniers à avoir battu l’EDF dans le cadre de la préparation des Bleus pour les Jeux Olympiques la semaine dernière. Même les champions du monde espagnols ont eu un peu de mal à se dépêtrer du piège tendu par les locaux avec une victoire étriquée (88-77). Portés par leur duo de joueurs NBA Yuta Watanabe – Rui Hachimura, les Samouraïs joueront leur carte à fond contre le petit pays à la mode dans le monde du sport et notamment en basketball et en cyclisme en ce moment. Cela ne devrait sans doute pas suffire pour accrocher un succès dans ce groupe ultra relevé mais on peut compter sur eux pour ne rien lâcher pour éviter un blowout. Et même si Luka voudra se réserver un peu pour affronter son pays d’adoption dimanche prochain, il est habitué à enchaîner les gros matchs en NBA et on le verra sûrement encore une bonne trentaine de minutes si le garbage time ne commence pas trop tôt. Dans ces conditions, tous les rêves sont alors permis pour le voir claquer une nouvelle perf all-time. Même sans aller chercher les 55 points, ses moyennes olympiques pourraient vite devenir du grand n’importe quoi.

Pour tous les amoureux de beau jeu et ceux qui aiment vivre l’histoire en direct, un réveil à 6h40 s’impose pour ne pas manquer la suite du tournoi de Luka Doncic avec la Slovénie. On s’excuse par avance pour la défense du Japon qui risque de voir des petites étoiles comme dans les meilleurs mangas après avoir pris un coup fatal de son adversaire.