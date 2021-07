Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : juste, pour info, Slovénie – Espagne c’est dimanche matin et ça pourrait nous intéresser

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Journée sans trop de surprises aujourd’hui à Tokyo. Après la fin des tournois de 3×3 hier, finales ayant vu triompher la Lettonie chez les hommes et les Etats-Unis chez les femmes, place au 5×5 et à son revêtement plus molletonné. Chez les filles ? Victoire facile des Canadiennes de la porte-drapeau Miranda Ayim face à la Corée du Sud, on va dire que ça ne nous a pas transporté, alors que dans le choc de la journée la dénommée Maité Cazorla a cuisiné les championnes d’Europe serbe avec un joli 5/6 sauce parking. L’évènement à ne pas louper dans le tableau féminin ? Le deuxième match de nos Bleues, demain à 10h20 face au Nigeria, avec comme objectif de croire encore à un vrai parcours olympique.

Chez les hommes ? On se rapproche doucement mais sûrement des quarts de finale avec quelques tendances qui ont la vie belle. Tout le monde a désormais joué deux fois, l’Equipe de France est assurée de terminer première de son groupe devra très vraisemblablement batailler en quarts avec l’Allemagne, l’Italie, l’Argentine, la Slovénie ou… l’Espagne, puisque le perdant du match de samedi entre la Roja et les Slovènes se verra peut-être reverser dans la fameux chapeau 2, constitué des trois deuxièmes de poule et du meilleur troisième. Une Roja qui a dominé solidement l’Argentine cet après-midi dans le remake de la dernière finale de Coupe du Monde alors que les Slovènes se sont appuyés sur un gros duo Doncic / Dragic pour écarter facilement les Japonais d’un Rui Hachimura bien bon mais bien seul.

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Les classements :

Le programme de demain :

REPOS, cette nuit c’est la Draft eh

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

Canada – Corée : 74-53

– Corée : 74-53 Espagne – Serbie : 85-70

Les classements :

Le programme de demain :