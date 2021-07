Equipe de France féminine, Preview France – Nigeria : victoire obligatoire pour les filles de Valoche, sinon il faudra faire… ses valoches

Deuxième match de la compétition pour les Bleues et déjà le pied, le mur, vous voyez le genre. La défaite inaugurale face au Japon n’arrange clairement pas les affaires de nos Françaises puisque les Américaines devraient également nous grailler dans trois jours, autant vous dire que le match de demain face au Nigeria a tout d’une finale pour les filles de Valérie Garnier. Allez oh, ce serait quand même dommage de rester à peine quinze jours à Tokyo.

Marine Johannes, Sandrine Gruda, Endy Miyem, Alix Duchet, Valeriane Vukosajlevic, Diandra Tchatchouang, Iliana Rupert, Marine Fauthoux, Sarah Michel, Helena Ciak, Alexia Chartereau, Gaby Williams. Voici donc les douze reines qui tenteront de sauver les meubles demain, qui tenteront de ne pas faire de ce voyage à Tokyo un trop mauvais souvenir. L’enjeu de ce match face aux Nigérianes ? Une qualification en quarts de finale du tournoi olympique, tout simplement, et allons plus loin en arguant par contre que si une défaite précipiterait les Bleues dans l’avion (peuvent-elles battre Team USA, vous avez quatre heures)… une victoire ne leur garantira pas non plus une qualification pour les quarts, même si le plus dur sera fait (on rappelle : les deux premiers de poule et les deux meilleurs troisièmes qualifiés).

Mais avant de penser au prochain tour pensons à ce match de demain, à 10h20, bref prenons les matchs les uns après les autres comme le dirait une vulgaire langue de bois de Ligue 1 Uber Eats. Une équipe du Nigeria qui, on l’espère, aura été scoutée par le staff de Valérie Garnier, si jamais on entend que « le basket africain est surprenant » on pète un câble hein, une équipe qui semble plus correspondre au jeu français, ça c’est notre scouting maison, puisque si les Japonaises avaient su contrecarrer leur déficit physique avec une vraie énergie en défense et une attaque basée sur les tirs de loin, alors que les filles d’Otis Hughley Jr., un mec super cool selon nos sources, axent davantage leur jeu sur la puissance et l’explosivité, pile poil… le point fort des Françaises, qui possèdent mine de rien une raquette à faire rougir Stefanos Tsitsipas.

Bla, bla, bla, un seul mot à la bouche demain matin pour la France du basket : LA VICTOIRE. Il en va de la sauvegarde d’un groupe qui semble avoir pris un coup dans le dos après la finale perdue du dernier Euro, il en va de la réputation du basket français, et au pire des cas les collègues masculins vengeront les copines en tabassant tout le monde, mais ça reste l’option B alors au boulot les filles, faites nous rêver et surtout, faites vous PLAISIR.