Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : fortunes diverses pour nos Equipes de France, mais le dessert fut SAVOUREUX

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Une journée qui commence tranquillement avec la République Tchèque, l’Iran, l’Italie, l’Allemagne, l’Australie et le Nigéria au programme, puis l’Equipe de France de 3×3 qui se bouffe du basket asiatique toute la journée, et enfin nos Bleus qui terrassent une nouvelle fois Team USA, 17 ans après leur dernière défaite. Y’a des journées comme ça, on ne voudrait jamais qu’elles finissent.

Tournoi 3×3 masculin

Les résultats du jour :

Serbie – Pologne : 15-12

– Pologne : 15-12 Lettonie – Chine : 18-17

– Chine : 18-17 Serbie – Belgique : 21-14

– Belgique : 21-14 Russie – Pologne : 16-21

: 16-21 Japon – Pays-Bas : 20-21

: 20-21 Pays-Bas – Chine : 21-18

– Chine : 21-18 Lettonie – Japon : 21-18

Le classement :

Le programme de demain :

Belgique – Chine

Serbie – Japon

Russie – Japon

Serbie – Lettonie

Pays-Bas – Belgique

Chine – Pologne

Russie – Lettonie

Pologne – Pays-Bas

Tournoi 3×3 féminin :

Les résultats du jour :

Japon – Mongolie : 19-10

– Mongolie : 19-10 Italie – Roumanie : 22-14

– Roumanie : 22-14 Russie – Mongolie : 21-5

– Mongolie : 21-5 Chine – Italie : 22-13

– Italie : 22-13 Etats-Unis – Roumanie : 22-11

– Roumanie : 22-11 France – Japon : 15-19, le récap juste ici

: 15-19, le récap juste ici France – Chine : 13-20, le récap juste ici

Russie – Etats-Unis : 16-20

Le classement :

A VENIR.

Le programme de demain :

Japon – Chine

Roumanie – Mongolie

Roumanie – Russie

Italie – Japon

Mongolie – France

Italie – Etats-Unis

Chine – Etats-Unis

France – Russie

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Les classements :

Le programme de demain :

6h40 : Argentine – Slovénie

14h : Japon – Espagne

Tournoi 5×5 féminin : débute demain

Le programme de demain

3h : Espagne – Corée

10h20 : Serbie – Canada

Voilà pour cette première grosse journée de basket à Tokyo, avec un rythme qui va évidemment très vite s’intensifier. Il vaudrait mieux pour les Américains d’ailleurs, alors que les Français ont d’ores et déjà le droit de griller une cartouche et ça c’est quand même plutôt agréable. Allez, 6h du matin, 18h, on va dire que ce fut une belle journée, surtout quand on n’a pas trop l’habitude… de vivre la journée. A demain, nous on va à la sieste, ou quelque chose dans le genre.