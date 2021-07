Preview Argentine – Slovénie : Luka Doncic va découvrir les Jeux Olympiques face à de vieux loups de mer, attention aux éclats

Alors qu’on se remet à peine de la belle victoire des Bleus contre les ricains, il faut déjà se projeter sur la suite des événements et un petit choc bien sympathique entre l’Argentine et la Slovénie.

Le lundi reste le meilleur jour de la semaine et il se pourrait que vous l’attaquiez encore plus tôt qu’à l’accoutumée. C’est aux alentours de 6h40 qu’aura lieu le coup d’envoi entre les compatriotes de Luis Scola et la Slovénie de Luka Doncic. Un véritable choc dans ce groupe de la Mort (le C) et un duel qui pourrait coûter cher à l’arrivée. On rappelle qu’il y a aussi l’Espagne à côté et on se doute qu’aucune de ces équipes (Japon compris) ne souhaite miser son sort sur une potentielle meilleure troisième place. Il faut gagner d’entrée pour mettre la pression sur la concurrence et on s’attend donc à un bel affrontement entre deux grosses nations de la balle orange.

On attaque en premier avec l’Argentine. Vice-championne du monde, l’Albiceleste arrive à Tokyo avec certaines certitudes et un groupe qui se connaît parfaitement, porté par Facundo Campazzo à la mène et l’inoxydable Luis Scola, 41 ans mais toujours aussi spécial en format FIBA. À leurs côtés, on surveillera de près des joueurs référencés comme Leandro Bolmaro du Barça ou Lucas Vildoza, qui rejoindra bientôt les Knicks. Deux ans après la belle aventure en Chine, l’Argentine ne vise rien de moins que le podium et ils ont les armes pour y croire. À moins bien sûr qu’ils ne rêvent carrément de ressortir l’exploit de 2004 avec l’or olympique. Tiens, tiens, Scola était déjà là à cette époque.

La victoire, c’est le dernier souvenir de la Slovénie dans une compétition majeure. Victorieuse de l’or au championnat d’Europe de Basket en 2017, la nation chère à Goran Dragic a regardé le Mondial 2019 depuis la télé et les voilà de retour pour ces JO : une première dans l’histoire du pays. La bande à Luka Doncic a fait forte impression pendant le TQO, se payant même la Lituanie sur son propre terrain et arrachant un billet plus que mérité pour Tokyo. Le magicien de Dallas est évidemment dans tous les bons coups et on est certain que la Luka mania va s’emparer de l’Empire du Soleil Levant en un rien de temps. Attention quand même car ses coéquipiers (Jaka Blazic, Mike Tobey, Vlatko Cancar notamment) ont prouvé qu’ils n’étaient pas juste bons à faire de la figuration et ils l’ont prouvé du côté de Kaunas. La Slovénie n’a peut-être pas le vécu de l’Argentine ou l’Espagne mais elle se fera un plaisir de jouer les épouvantails jusqu’au bout. Leurs adversaires sont prévenus.

Luka Doncic, Facundo Campazzo ou encore le légendaire Luis Scola, c’est le premier choc de ce groupe C et ça promet du très lourd. Qui pour prendre les commandes ? Qui va se retrouver sous pression ? Réponse au petit matin.