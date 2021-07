La NBA sera bien représentée aux Jeux Olympiques : 48 NBAers à Tokyo, l’assurance de voir chaque jour quelques têtes connues

La NBA n’est évidemment pas le centre du monde même si c’est le cas pour un paquet d’entre vous. Pour tous ceux-là et histoire d’être fin prêt avant le début des hostilités olympiques dès dimanche, on a donc recensé tous les joueurs NBA présents à Tokyo, du moins ceux qui ont pu fouler de la latte américaine cette saison. Un sacré contingent tout de même, et donc l’assurance de ne pas être trop dépaysé.

Facundo Campazzo, Gabriel Deck avec ou sans son mulet Australie : le meilleur joueur du monde Patty Mills, Tonton Joe Ingles, le freak Matthew Dellavedova, Matisse Thybulle, Dante Exum et le bûcheron Aron Baynes

Tomas Satoranski France : capitaine Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Timothe Luwawu-Cabarrot, et les franchise players Frank Ntilikina et Vincent Poirier

Isaac Bonga et Moritz Wagner Italie : l’escroc Danilo Gallinari, Nico « Yvette Horner » Mannion et Nicolo Melli

le porte-drapeau Rui Hachimura et le meilleur ami d’Anthony Edwards : Yuta Watanabe Nigeria : le Big Three du Heat Precious Achiuwa / KZ Okpala / Gabe Vincent, Miye Oni, Josh Okogie, Jordan Nwora, Chimezie Metu et Jahlil Okafor

le géant Vlatko Cancar et un certain Luka Doncic Espagne : Marc Gasol, Ricky Rubio, Willy Hernangomez et Juancho Hernangomez

Une belle brochette de grands gaillards donc, avec quelques infos rapides à tirer de ce listing. On note par exemple que le Nigeria sera sacrément bien représenté et que ce sont presque quatre nigérians… du Heat qui seront présents à Tokyo puisque Bam Adebayo possède la double-nationalité. Huit joueurs NBA sous la coupole de Mike Brown, six Français, cinq espagnols et zéro iranien, seule nation olympique non-représentée cette saison en NBA même si Hamed Haddadi a déjà pu faire apprécier outre-Atlantique ses épaules larges et poilues il y a quelques années. 48 joueurs donc, et quelques autres qui ont déjà pu fouler les parquets amerloques par le passé, jugez plutôt :

Argentine : Nicolas Brussino, Patricio Garino, Nicolas Laprovittola, Luis Scola

République Tchèque : Jan Vesely

France : Nando De Colo et Guerschon Yabusele

Slovénie : Zoran Dragic

Espagne : Alex Abrines, Victor Claver, Rudy Fernandez, Pau Gasol et Sergio Rodriguez

Deux trois légendes dans le tas, notamment dans les raquettes argentines et espagnoles, et quelques… futures légendes peut-être, avec quelques jeunes pressentis pour rejoindre la Grande Ligue très prochainement et peut-être même dès la saison prochaine via la Draft de jeudi prochain. On pense notamment aux Argentins Leandro Bolmaro et Lucas Vildoza, le premier ayant été drafté par les Knicks puis tradé dans la foulée chez les Wolves et le second ayant signé récemment à New York, ou encore à l’intérieur Usman Garuba, vraie référence défensive en Europe et pressenti dans les hauteurs de la Draft.

Plus de soixante joueurs liés de près ou de loin à votre ligue préférée, et donc autant de raisons de ne rater aucune miette de ces Jeux Olympiques. Allez, plus que cinq jours pour apprendre tout ça par cœur.