Les Bleus et Bleues sont bien partis à Tokyo : remise des maillots, dernier match de prépa… et en avant la musique

On y est. Dans moins d’une semaine, les Bleus débuteront les JO de Tokyo face aux États-Unis, de quoi nous rappeler quelques bon souvenirs. Et pour nous hyper avant le début de la compétition, l’Équipe de France nous a sorti une belle vidéo, idéale pour se retrouver au cœur de la préparation des Bleus avant de s’envoler au Japon.

Depuis 2019 on était en manque d’images, en manque de bleu, et on avait hâte de retrouver nos héros sur le devant de la scène internationale et se battre pour une médaille à Tokyo. La FBBB l’ a bien compris et nous offre donc le dernier produit en date : une belle vidéo de 18 minutes pour vivre de l’intérieur les derniers instants du groupe français avant de se rendre à Tokyo. Et pour préchauffer bien gentiment avant les olympiades qui débutent cette semaine ? Quoi de mieux que d’être au plus près de notre sélection nationale et de se sentir comme le treizième homme de l’équipe. Allez, on se met en tenue, on prend notre plus belle paire (de chaussures), et go claquer quelques dribbles avec Evan Fournier et les copains. Remise des maillots faite par Boris Diaw pour les féminines, par Céline Dumerc pour le groupe masculin, le staff tricolore sait y faire pour motiver ses troupes, des discours de Vincent Collet aux slow-mo des paniers de Ricky Rubio (on préférait vous prévenir avant), vous verrez tout du passage en France des Bleus avant Tokyo. Spoiler : Nos deux équipes, féminine comme masculine, ont quand même sacrément de la gueule, de quoi rêver d’une double médaille à la fin de ces JO.

Marine, Evan, Sandrine, Rudy, à vous de nous faire rêver désormais, et si vous pouvez de nouveau taper les cainris on est pas contre. Allez, en attendant on retourne écouter les conseils de coach Collet, et rendez-vous dimanche pour France – Team USA, la hype est GRANDE.