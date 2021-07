Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : Aron Baynes out, et l’Equipe de France féminine qui ne veut pas l’être

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Pas de match dans le tableau masculin aujourd’hui, mais tout de même une histoire bien sordide puisque les magasins Cuisinella (non) nous apprennent que le pauvre Aron Baynes aurait aggravé une blessure au cou en… glissant dans sa salle de bain, l’obligeant à déclarer forfait pour le reste du tournoi. Coup dur dans la raquette des Boomers qui se retrouve squattée uniquement par des punks à mulets (Aron n’était pas loin d’en être un lui aussi), coup dur pour les Boomers tout court, qui perdent là l’un de leurs leaders sur et en dehors du terrain. Côté filles ? Grosse victoire des Françaises face au Nigeria, il y avait plutôt intérêt, et une fin de phase de poule qui s’annonce tendax puisqu’il faudra pour les Bleues, au choix, espérer une victoire improbable contre Team USA, une victoire… improbable du Japon face au Nigeria, ou plus logiquement un concours de circonstance bien aidé par une défaite pas trop sale face aux Américaines. Le goal average ce soir ? Les Australiennes à -17, les Canadiennes à +17 et les Françaises à +17 aussi, en sachant que les Aussies doivent jouer la très faible équipe de Porto Rico et que les Canadiennes joueront l’Espagne. En espérant que la défaite inaugurale contre les Nippones ne les hante pas trop longtemps, ce serait dommage maintenant qu’on a vu, de nouveau, comment les Françaises étaient capables de jouer…

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

REPOS

Les classements :

Le programme de demain :

3h : Iran – France

6h40 : Italie – Nigeria

10h20 : Australie – Allemagne

14h : Etats-Unis – République Tchèque

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

Belgique – Porto Rico : 87-52

Etats-Unis – Japon : 86-69

France – Nigeria : 87-62, récap juste ici

Chine – Australie : 76-74

Les classements :

Le programme de demain :