Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : la tristesse des Bleues doit laisser place à une double joie demain, c’est un ordre

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

La marche pour nos filles était trop haute, ces Japonaises allaient trop vite, elles shootaient trop bien. L’Equipe de France féminine a donc, une nouvelle fois, goûté à à la furia japonaise et s’est cette fois-ci lourdement incliné en demi, et tentera demain à 9h de sauver les meubles en allant chercher une, quoiqu’on en dise, magnifique médaille de bronze face à la Serbie. Trois matchs pleins et puis un mur pris à pleine vitesse, un match de rue perdu face à la Uncle Drew locale Rui Machada (18 passes et un flow intercontinental) mais l’obligation de se refocus très vite pour ne pas prendre l’eau demain face aux championnes d’Europe en totre. Allez.

Nos filles qui pourront peut-être, ALLEZ, surfer sur la dynamique de leurs confrères, qui joueront donc pour leur part leur Finale Olympique (cette phrase !) quelques heures plus tôt, à 4h30, face à Team USA. Des Bleus qui ont leur carte à jouer, des Bleus qui ne sont plus à des kilomètres du niveau américain comme ils ont pu l’être (comme tout le monde) pendant un demi-siècle, des Bleus qui tenteront donc une historique passe de trois face aux cainri de NBA après 2019 et après la victoire d’il y a dix jours. Prudence mais en vrai… on y croit, on y croit tellement qu’on a presque du mal à y croire.

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

beer-pong et équitation au Club France

Le programme de demain : IL FAIT CHAUD

4h30 : Team USA – France

13h : Slovénie – Australie

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

Team USA – Serbie : 79-59

– Serbie : 79-59 Japon – France : 87-71, récap juste ici

Le programme de demain : LA MEDAILLE, ALLEZ