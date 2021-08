Jeux Olympiques de Tokyo – le récap de la journée : feu d’artifice sur la phase de groupe, et la France qui révise son italien pour mardi

Des Jeux Olympiques ça se respecte, sooooo chaque jour on paiera notre petit récap en fin de journée, pour que vous ne ratiez absolument rien de vos quatre compétitions préférées. Du 5×5, du 3×3, en deux-deux ou même dans un 4×4, envoyez le récap, ça vous servira forcément à la machine à café.

Deux matchs seulement au programme aujourd’hui, les deux derniers de la phase de groupes du tournoi masculin. Tôt ce matin les Argentins ont assuré le coup face aux Japonais d’un Rui Hachimura encore trop vert mais dont l’avenir est brillant, et un peu plus tard… la Slovénie a frappé un grand coup en battant l’Espagne pour s’adjuger la première place du Groupe C. Un match assez incroyable lors duquel on a bien cru que les Espagnols allaient nous faire leur spéciale, pleine de vice, mais un Luka Doncic bien présent mais bien défendu aura finalement trouvé un supporting cast de luxe capable de lutter avec la meilleure équipe du monde. Résultat des courses ? Un plateau de quarts de finale dévoilé dans la foulée, et quatre affiches somptueuses qui nous attendent dès mardi.

3h : Slovénie – Allemagne

6h40 : Team USA – Espagne

10h20 : France – Italie

14h : Australie – Argentine

Luka Doncic, en sortie de nuit de Free Agency, qui tentera de porter face à l’Allemagne son bilan avec la Slovénie à 18-0, puis le choc de la journée entre les Américains et nos voisins du Sud dont on ne prononce pas le nom. Puis à 10h20 la France debout, la France qui hurle son amour à Vavane et ses potos, avant de terminer la journée en PLS et/ou devant le choc entre Patty Mills, Joe Ingles et Matisse Thybulle et Luis Scola et Facundo Campazzo. Mardi bonheur comme dirait l’autre, même si personne ne dit ça, et on n’oublie pas, au passage, d’encourager les filles demain à 6h40 face à Team USA, les Bleues qui se qualifieront pour les quarts si elles battent les Américaines mais aussi en cas de défaite de moins de 14 points. Pfiou, quel été.

Tournoi 5×5 masculin

Les résultats du jour :

Les classements :

Le programme de demain :

Visite de Tokyo, avec un masque

Quarts de finale :

Donc oui, oui c’est bien ça… Live NBA Free Agency lundi à 23h. Slovénie – Allemagne mardi à 3h. Espagne – États Unis mardi à 6h40. France – Italie mardi à 10h20. Argentine – Australie mardi à 14h. pic.twitter.com/f3b9FCYkTn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Tournoi 5×5 féminin :

Les résultats du jour :

Espagne – Canada : 76-66

– Canada : 76-66 Serbie – Corée : 65-61

Les classements :

Le programme de demain :