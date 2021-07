Après la victoire matinale face à la faible Mongolie, les Françaises du 3×3 avaient affaire à un autre genre de morceau, face à des Russes qu’elles connaissent bien et qui évoluent toutes en Euroleague, enfin c’est France TV qui le dit. Deux jumelles qui ne sont pas les frères Lopez, une raquette maitrisable, et surtout une victoire obligatoire pour valider une qualification en quarts ? Mission accomplie !

Et quoi de mieux pour terminer cette belle journée que le réveil de Lokossoooooo. En difficulté avec son tir depuis le début du tournoi, Migna Touré a fait honneur cet après-midi à son talent et à son rang, en scorant de près comme de loin, en faisant sentir l’odeur du sol aux pauvres filles qui pensaient pouvoir la stopper, et en occupant avec brio la place de leader d’attaque des Bleues, enfin des Blanches, enfin bref, et contrairement aux premières rencontres de cette EDF nos filles ont cette fois-ci démarré fort et… fini fort. Agressives en attaque, retrouvant également la GOAT du lay-back en la personne de Laetitia Guapo, les futures mairesses de Voiron et Poitiers ont donc maitrisé sans trop souffrir – on aimerait vous y voir – des Russes qui avaient pourtant laminé la Chine une quarantaine d’heures plus tôt. Une victoire essentielle, qui offre à la France une qualification assurée pour des quarts lors desquelles nos filles pourraient retrouver l’hôte japonais sur la route des demi.

Quelques rebonds abandonnés mais une rencontre globalement satisfaisante pour la Dream Team, qui devra finir le travail demain matin face à la Roumanie avant de jouer l’un des matchs les plus importants de leur carrière 3×3 quelques heures plus tard. Il faudra être là pour hurler devant le poste, il faudra être là pour leur donner de la force. Alleeeeeeeeeeeeeeeeez !