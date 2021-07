Le Top 10 des Playoffs NBA : allez, dernière dose de kiff, et puis on se dit à l’année prochaine pour toujours plus de spectacle

Après les beaux Playoffs des dernières semaines, la NBA commence déjà presque à nous manquer. Et pour nous souhaiter de bonnes (mais courtes) vacances, la Ligue nous a offert le Top 10 des meilleures actions de postseason, histoire de se souvenir des bons moments et qu’on se dise : vivement l’année prochaine. Trae, Giannis, Devin, Kawhi, merci pour le show !

On a vécu à 100 à l’heure pendant les Finales NBA, de quoi presque oublier qu’on avait aussi vécu des Playoffs excitants avant. Entre Kevin Durant qui perd les Finales de conf’ parce qu’il chausse du 56, Kawhi Leonard qui postérise tout le monde avant de disparaître sur blessure, ou encore Trae Young qui progresse en trashtalking de jour en jour, on a kiffé ! Des superstars sur le parquet, des matchups folles, un titre à la clé… Le cocktail parfait pour voir des actions incroyables. Peu importe l’équipe que vous supportiez, on est prêts à parier qu’au moins une de ces actions vous a fait lever de votre canap’. Et puis même si Giannis a fait sa loi jusqu’à soulever le Larry O’Brien Trophy, il n’est pas le seul extraterrestre à vivre sur la planète NBA. C’est sûr qu’il n’y en a pas deux comme lui, mais chacun son style. Ces génies ont en tout cas éclaboussé la NBA de leur talent ces dernières semaines, et certains ont même récidivé. Si avec tous ces arguments vous n’êtes pas convaincus, on ne sait pas quoi dire de plus. Bon par contre, si vous avez déjà regardé le Top 10 des actions de Giannis en Finales, vous vous êtes peut-être fait spoiler le numéro un de ce classement.

On a la tête à Tokyo, la tête à la Draft, la tête à la Free Agency, mais la NBA voulait nous laisser un beau souvenir de cette campagne de Playoffs 2021. Et puis si jamais vous avez loupé quelques matchs, ce Top 10 est une session de rattrapage idéale entre deux mixtapes de Cade Cunningham. Bon allez, nous, on vous laisse, on va se mater les blocks de Giannis pour la 5647e fois de la journée.