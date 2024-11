Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Pour cette deuxième semaine de la saison ? Wemby a déjà collé un 5 by 5, Tidjane Salaün a gouté au bonheur et Bilal Coulibaly vise le Hall of Fame.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Il a été vivement critiqué après deux contre performances face aux Rockets et au Thunder. Résultat ? Triplé. Ou plutôt five by five. Son deuxième en carrière en moins de 80 matchs, ça laisse rêveur pour la suite et, en tout cas, Wemby a très vite remis le bleu de chauffe pour nous rappeler qu’il était différent. Avec une victoire de prestige face aux Wolves et Rudy Gobert en sus, on dirait bien que la saison de l’Alien est bel et bien lancée.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 18 points à 42,7% au tir dont 22% du parking, 92% aux lancers, 9,8 rebonds, 3,2 passes, 1 steal et 3 contres en 31 minutes

– Quand tu dis que Wemby est « intimidant » à l’arceau, tu veux dire quoi ?

– pic.twitter.com/VybyiNY7J8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

pic.twitter.com/Dxrr6wVwJ4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

Les highlights du 5×5 de Wemby hier soir à Utah : pic.twitter.com/OEEKm1pfC4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

pic.twitter.com/QSBc0cI0Qn https://t.co/lRa3GaTkb9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

En forme l’animal. pic.twitter.com/RRhLUWgqen

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 3, 2024

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Exceptionnel début de saison de Bilal Coulibaly. Les career high tombent à chaque match ou presque, on n’a rien vu venir mais aujourd’hui Bilal fait partie des meilleurs… joueurs de NBA ?!?!?! Premier pas dévastateur, statut de daron des rookies alors qu’il n’a que 20 ans, polyvalence en attaque, polyvalence en défense, gros temps de jeu… et si la saison de Bilal n’a duré pour l’instant que 5 matchs, c’est pour l’instant une saison de MIP.

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 19,4 points à 60,7% au tir dont 47,6% du parking, 79,2% aux lancers, 6,2 rebonds, 2,6 passes, 1,2 steal et 0,2 contre en 34 minutes

La DÉFENSE de Bilal Coulibaly sur le dernier shoot du match de Trae Young !! pic.twitter.com/hCeOC0uSWw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 29, 2024

Check out this picture of Bilal Coulibaly from tonight’s game! pic.twitter.com/7QNjiykmw1

— Matt Modderno (@MattModderno) October 29, 2024

ALLEY OOP COULIBALY !! 😤 pic.twitter.com/XEeVXBoCd4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2024

MAIS ARRÊTEZ BILAL COULIBALY !!! pic.twitter.com/GyyL7AuosV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

BILAL COULIBALY EST MAGIQUE :

27 POINTS (record en carrière)

9 REBONDS

3 INTERCEPTIONS

11/14 AU TIR

3/5 À TROIS POINTS

C’EST LE PRINCE DE WASHINGTON !! 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/BdFe5kEadZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

THIS POSTER LOB DUNK 😤

Bilal Coulibaly (22 PTS) goes WAY UP for the and-1 jam!

📺 #NBAenMéxico on NBA TV pic.twitter.com/QmyZgH5iSb

— NBA (@NBA) November 3, 2024

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Ne prenons pas Rudy Gobert pour acquis. Il avait démarré pied au plancher la semaine passée et a tout donné cette semaine face aux très relous Mavericks, à Nikola Jokic ou Victor Wembanyama. Il y aura probablement des jours meilleurs mais quand Rudy en bave Rudy est déjà très bon, l’histoire d’un mec un peu sous-coté en somme. Les objectifs de Rudy Gobert restent plutôt stationnés à partir d’avril, gardons le en tête.

Wolves vs Mavericks : 7 points à 2/5 au tir et 3/5 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 31 minutes

Wolves vs Nuggets : 17 points à 7/10 au tir et 3/4 aux lancers, 14 rebonds, 3 passes, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

Wolves @ Spurs : 10 points à 3/8 au tir et 4/4 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,8 points à 58,5% au tir et 73,9% aux lancers, 10,3 rebonds, 1,5 passe, 0,7 steal et 1,2 contre en 33,2 minutes

OH CHRISTIAN BRAUN LE POSTER DE MALADE SUR RUDY GOBERT ET L’EMBROUILLE DERRIÈRE 😱😱😱😱😱

pic.twitter.com/WQglekpbJT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Toujours pas de victoire pour Nicolas Batum dans le flambant neuf Intuit Dome. Le néo-retraité international a démarré sa saison discrètement, le contraire aurait été étonnant, et les Clippers naviguent entre “équipe frisson” et “équipe un peu juste quand même”. Nico, lui, fait du Nico, à savoir jouer les pompiers de service à la tête de la second unit. Pour les paillettes passez votre chemin.

Clippers @ Warriors : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 15 minutes

Clippers vs Blazers : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 4 passes et 2 steals en 13 minutes

Clippers @ Suns : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 4 contres en 22 minutes

Clippers vs Thunder : 4 points à 1/5 au tir dont 1/4 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 contre en 20 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 31,6% au tir dont 26,7% du parking, 66,7% aux lancers, 3,2 rebonds, 2,7 passes, 0,5 steal et 1 contre en 19,2 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Devenu titulaire, Zaccharie doit de ce fait se coltiner les meilleurs ailiers de la Ligue tout en essayant d’être productif en attaque. Ça fait beaucoup pour un 2005, mais si les pourcentages ne sont pas là on sent chez Z une propreté des choix et un sérieux qui ne laisse aucun doute sur son envol prochain. Les Hawks restent une équipe de milieu de tableau dans laquelle tout est à construire, et le n°1 de la Draft apparait chaque soir un peu plus comme l’un des éléments centraux de cette construction. Et on l’a dit, déjà, plusieurs fois, les shoots vont finir par rentrer.

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 8,2 points à 31,6% au tir dont 22,2% du parking, 58,3% aux lancers, 2,8 rebonds, 1 passe, 0,7 steal et 1 contre en 24,2 minutes

Zaccharie Risacher aux fourneaux ! pic.twitter.com/BWpljrxOsg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

Zaccharie qui drive sur Dort et le petit jumper ❤️ pic.twitter.com/Db6owevwpk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

C’est fluide c’est fluide pic.twitter.com/DWtzBGTD0y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Zaccharie Risacher vs. Thunder :

13 points (6/12 au tir)

6 rebonds

2 passes

1 interception

1 contre

27 minutes (!)

Première titularisation pour Zacch’ chez les Hawks, match bien cool des deux côtés du parquet.

Keep going ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/dcYcXK8cH1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Zaccharie a dit NON à Kuzma ! pic.twitter.com/2ypUsnOkuw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 28, 2024

Un peu de footwork magique signé Zaccharie Risacher 🥰🇫🇷 pic.twitter.com/AW9BCMhKG0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 30, 2024

Zaccharie Risacher et Jordan Poole partiront en vacances ensemble cet été pic.twitter.com/7Sn2TGGUWF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

Catch and shoot Risacher ! pic.twitter.com/ktUDeLKHNL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours dans la rotation de la meilleure équipe de NBA, voilà qui suffit à notre bonheur et on imagine au sien. Ousmane Dieng est bien installé en sortie de banc de Mark Daigneault, il fait désormais partie des meubles et, on se répète encore, il faudra surveiller l’évolution des rotations du Thunder au retour de Jaylin Williams et Isaiah Hartenstein. D’ici là OD fait ce qu’on lui demande, et on imagine que c’est plutôt une bonne chose.

Thunder vs Hawks : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking et 1 rebond en 8 minutes

Thunder vs Spurs : 5 points à 2/5 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds, 3 passes et 2 steals en 19 minutes

Thunder @ Blazers : 11 points à 4/10 au tir dont 1/5 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 1 contre en 19 minutes

Thunder @ Clippers : 3 points à 1/1 du parking et 2 steals en 8 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 6 points à 41,9% au tir dont 30% du parking, 80% aux lancers, 3 rebonds, 1 passe, 0,7 steal et 0,5 contre en 14,7 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Le freak monte tranquillement en puissance. Face aux Hawks et face au Heat de Bam Adebayo, Alex a montré de nouvelles choses soir après soir, des deux côtés du terrain. On l’attendait en intimidateur principal et c’est chose faite, on ne l’attendait par contre peut-être pas aussi vite capable de tant de choses en attaque. Les Wizards ont officialisé très vite le fait qu’ils étaient un projet avec la jeunesse en colonne vertébrale, c’est une très belle nouvelle et Alex va faire causer c’est sûr.

Wizards @ Hawks : 7 points à 3/11 au tir dont 1/5 du parking, 9 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 27 minutes

Wizards vs Hawks : 11 points à 3/9 au tir dont 2/5 du parking, 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes, 1 steal et 4 contres en 23 minutes

Wizards vs Heat : 17 points à 7/11 au tir dont 1/4 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 4 contres en 27 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 9,8 points à 37,5% au tir dont 24% du parking, 87,5% aux lancers, 6,2 rebonds, 1,6 passe, 0,6 steal et 2,8 contres en 24,8 minutes

La connexion Sarr – Bilal 🥰 pic.twitter.com/2IfR3SFgqK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Un gros point positif avec ce premier match face aux Celtics, durant lequel il a pu peser pour la première fois dans un match NBA. Pour le reste l’impression est encore celle d’un ailier tendu, souvent en surpression, et pour qui ça se voit beaucoup trop qu’il doit faire ses preuves. Utilisé avec parcimonie par un Charles Lee qui ne le lâche pas à la moindre erreur et pas toujours bien servi par des joueurs atypiques autour de lui, Tidjane va devoir prendre la mesure de la Grande Ligue et prendre conscience qu’il y est déjà légitime. Et le reste viendra tout seul.

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3 points à 33,3% au tir dont 30% du parking, 50% aux lancers, 2,8 rebonds, 1 passe et 0,5 steal en 15 minutes

🚨 Premier panier en carrière NBA pour Tidjane Salaün !! 🥰🇫🇷 pic.twitter.com/qoLq4PsmCU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 31, 2024

🚨 Premier tir à trois points de Tidjane Salaün en NBA (et le poing rageur) !! 🇫🇷 pic.twitter.com/0CRNtFApo7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

« THE FRENCHMAN, ITS TREY MAGNIFIQUE !! » 😭❤️🇫🇷 pic.twitter.com/l4cI9uDSlP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Tidjane Salaün cette nuit contre Boston :

19 minutes

9 points

6 rebonds

3/5 à trois points

De la super défense, du fight au rebond, des minutes importantes dans un match face au champion en titre, et des célébrations sur chaque tir réussi.

On adore, on en redemande ! ❤️🇫🇷🥰 pic.twitter.com/aYAklN5KVE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Collectivement c’est compliqué, individuellement Guerschon s’en sort. Probablement que le golgoth français aurait bien échangé quelques screen assists contre une victoire ou deux mais là aussi ça viendra, et l’ailier a au moins prouvé qu’il avait bien le niveau – sans blague – d’un role player à 20/25 minutes en NBA.

Sixers @ Pacers : 0 point à 0/4 au tir dont 0/2 du parking, 6 rebonds, 4 passes et 1 steal en 17 minutes

Sixers vs Pistons : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 2 steals et 1 contre en 19 minutes

Sixers vs Grizzlies : 9 points à3/6 du parking, 3 rebonds et 1 steal en 19 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 7,2 points à 46,4% au tir dont 35,3% du parking, 66,7% aux lancers, 3,8 rebonds, 2 passes, 1,4 steal et 0,4 contre en 19,6 minutes

Super hustle de Yabusele.

La VAR dit qu’il n’était pas en touche, ça joue, caviar, trois points, Maxey. pic.twitter.com/et6uusfJAd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2024

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Un superbe match face au Thunder avec un gros coup de chaud au deuxième quart, et pour le reste Rayan Rupert tâtonne, dans une franchise qui tâtonne encore plus. Début de saison plutôt positif en tout cas puisque RR fait partie intégrante de la rotation de Chauncey Billups, de manière inégale mais en même temps, Chauncey Billups sait-il vraiment… ce qu’il fait ?

Blazers vs Pelicans : 2 rebonds, 1 passe et 2 steals en 4 minutes

Blazers @ Kings : 4 points à 1/2 au tir et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 11 minutes

Blazers @ Clippers : 7 points à 3/4 au tir dont 1/1 du parking, 0/1 aux lancers, 1 rebond en 8 minutes

Blazers vs Thunder : 14 points à 5/9 au tir dont 4/7 du parking, 2 rebonds, 1 steal et 1 contre en 23 minutes

Blazers @ Suns : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond en 7 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 5,5 points à 56,5% au tir dont 50% du parking, 66,7% aux lancers, 1,7 rebond, 0,3 passe, 0,8 steal et 0,2 contre en 11,7 minutes

Les 3 tirs à trois points de Rayan Rupert ce soir ❤️ pic.twitter.com/8LlznTArba

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

Rayan Rupert vs. Thunder :

14 points (5/9 au tir, 4/7 à 3-points)

2 rebonds

1 interception

1 contre

Confiance, envie de bien faire : Rayan s’est fait plaisir face à OKC et signe sa meilleure performance en carrière !

La dynamique est bonne pour lui, keep going 🇫🇷🔥🇫🇷🔥

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Des miettes pour Pacôme cette semaine, mais on a vu son seul panier en direct, ça c’est du flex.

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks @ Heat : DNP

Knicks @ Pistons : 2 points à 1/1 au tir et 1 rebond en 5 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,7 point à 40% au tir dont 50% du parking, 1 rebond en 7,7 minutes

Hey ! Pacome Dadiet ! pic.twitter.com/kkvVDaxdsv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 2, 2024

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

On n’a pas vu son panier de la semaine en direct puisqu’il n’y en a pas eu.

Spurs vs Rockets : DNP

Spurs @ Thunder : 1 rebond et 1 passe en 3 minutes

Spurs @ Jazz : 1 passe en 1 minute

Spurs vs Wolves : rien du tout en un rien de temps

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : non significatif

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Il ets le Français qui semble le plus à l’aise à Charlotte et ça n’était pas forcément prévu. Première rotation intérieure de Charles Lee, Moussa fait le taf et déploie ses ailes pour grappiller pas mal de rebonds et de points faciles, avec quelques moves bien propres en cerise sur le gâteau. A voir de quoi son destin sera fait au retour de la G League (Moussa possède un two-way contract) mais pour l’instant le début de saison est validé !

Hornets vs Raptors : 4 rebonds et 1 passe en 9 minutes

Hornets vs Celtics : 7 points à 3/4 au tir et 1/2 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Hornets vs Celtics : 1 point à 1/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 14 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,8 points à 58,3% au tir et 37,5% aux lancers, 4,3 rebonds, 0,5 passe, 0,2 steal et 0,3 contre en 12 minutes

Ce spinmove de Moussa Diabate 🥰🇫🇷pic.twitter.com/lvLrczxiy2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 1, 2024

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Un début de carrière NBA qui aurait été plus facile s’il avait été le fils de LeBron James.

Lakers @ Suns : DNP

Lakers @ Cavs : DNP

Lakers @ Raptors : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : –