Preview du Utah Jazz – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? C’est le Utah Jazz de Lauri Markkanen qui passe sur notre radar. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation des mormons de Salt Lake City !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

31 victoires, 51 défaites, 12e de l’Ouest. Le bilan ne reflète que peu la saison en trois temps vécue par les montagnards de Salt Lake City. Un début assez calamiteux et un nombre de cinq majeurs testés par Will Hardy plus nombreux que les victoires avant un revirement au cœur de l’hiver. Entre le 13 décembre et le 15 janvier, tout change. Utah se replace dans la course au play-in en remportant 15 matchs sur 19 et confirme les promesses entrevues lors de la saison précédente. Sauf que trop gagner, pour une équipe en reconstruction n’est pas toujours une bonne nouvelle et la fin d’année prouve qu’il y a encore bien des limites dans ce groupe. Seulement cinq matchs remportés après le 13 février, une lente descente vers les bas-fonds de la conférence.

Malgré les résultats collectifs moyens, deux hommes sont sortis du lot et ont apporté bien du réconfort au fan de Utah. Lauri Markkanen a confirmé son nouveau statut après le titre de MIP en 2023 et ses progrès ont été récompensés par un nouveau contrat à l’été. Mais surtout, Keyonte George a créé la surprise en prenant la mène de l’équipe et en terminant l’année dans les All-NBA Rookies Teams. Une pépite est née au milieu du lac salé. Côté déceptions, Walker Kessler n’a pas réalisé un exercice Sophomore à la hauteur de sa saison rookie et John Collins n’a jamais vraiment trouvé sa place au côté de la star finlandaise.

Le marché de l’été

Ils partent : Kris Dunn, Darius Bazley, Talen Horton-Tucker, Kira Lewis Jr, Kenny Lofton Jr, Luka Samanic, Omer Yurtseven

Ils prolongent : Lauri Markkanen, Johnny Juzang, Micah Potter, Danny Ainge open bar

Ils arrivent : Cody Williams, Patty Mills, Isaiah Collier, Kyle Filipowski, Svi Mykhailiuk, Drew Eubanks, Oscar Tshiebwe, Babacar Sane

La prolongation de Lauri Markkanen n’était pas forcément attendue. Le joueur a le niveau pour évoluer dans les plus grandes joutes de la Ligue tandis que le reste de l’effectif est au début d’une longue reconstruction et n’est pas près d’être compétitif. Mais le Finlandais se sent bien dans les montagnes et ne pourra pas être transféré l’année prochaine. Il va pouvoir briller avec un grand nombre de ballons dans ses mains, mais il ne faudra pas être frustré par les défaites qui pourraient bien s’enchaîner.

Car le Utah Jazz ne s’est pas forcément renforcé à court terme, la Draft de Danny Ainge a été excellente et donne de nombreux espoirs, mais il serait surprenant que Cody Williams, Isaiah Collier et Kyle Filipowski puissent changer la face de la franchise dès leur année de rookie. Svi Mykhailiuk et Drew Eubanks sont en NBA depuis un long moment et ont des qualités, mais ils ne seront même pas titulaires cette saison. Du côté des départs, les fans pourront regretter l’impact défensif de Kris Dunn et les rares flashs de Talen Horton-Tucker, mais rien de renversant non plus.

Le roster 2024-25 du Jazz

Meneurs : Keyonte George, Collin Sexton , Isaiah Collier, Jason Preston (two-way)

, Isaiah Collier, Jason Preston (two-way) Arrières : Jordan Clarkson, Svi Mykhailiuk, Johnny Juzang

Jordan Clarkson, Svi Mykhailiuk, Johnny Juzang Ailiers : Cody Williams , Brice Sensabaugh, Babacar Sane,

, Brice Sensabaugh, Babacar Sane, Ailiers-forts : Lauri Markkanen, John Collins , Taylor Hendricks, Kyle Filipowski, Oscar Tchiebwe (two-way)

, Taylor Hendricks, Kyle Filipowski, Oscar Tchiebwe (two-way) Pivots : Walker Kessler, Drew Eubanks, Micah Potter (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Cinq noms ont été mis en gras, mais bien malin est celui qui peut avancer avec certitude qu’il connaît le cinq majeur qui commencera le plus de matchs du côté de l’Utah. Comme l’année dernière, l’effectif n’est pas forcément très équilibré et il manque notamment un pur gestionnaire et un pivot dominant de qualité. Dans la NBA moderne, c’est tout de même un problème. Deux arrières de métier et deux ailiers-forts pourraient bien commencer les rencontres et ce dans une Conférence Ouest qui ne pardonnera pas les expériences tout comme l’inexpérience. On gardera tout de même un oeil sur le jeune Taylor Hendricks, candidat à une place à l’entre-deux.

Mais pour voir le verre à moitié plein, il y a du talent dans cet effectif. Bien sûr, la tête de file est Lauri Markkanen. Le Finlandais est un joueur de niveau All-NBA capable de faire beaucoup de choses sur un parquet. Et à ses côtés, il y a de nombreux joueurs capables d’enchaîner les paniers sur les lignes extérieurs. Cody Williams arrive avec les promesses d’une polyvalence qui fera beaucoup de bien à Will Hardy et par séquences, Walker Kessler est un bon protecteur de cercle. Les manques sont clairs, l’organisation du jeu, la distribution et la défense. C’est simple, à part le pivot qui entre dans sa troisième saison dans la Grande Ligue (et encore), il n’y a aucun joueur ayant prouvé être un bon défenseur au niveau NBA. Enfin, l’inexpérience pourrait bien peser avec un seul joueur âgé de plus de 30 ans, Jordan Clarkson, qui n’est pas forcément l’image qu’on se fait du vétéran idéal malgré toutes ses qualités.

Une petite vidéo en passant ?

Les salaires 2024-25 du Utah Jazz

Source tableau : HispanosNBA.com

TTFL : les joueurs du Jazz à suivre

Lauri Markkanen … et c’est tout.

Il y a un clair leader à Salt Lake City et ça risque bien de se traduire dans les scores TTFL. Depuis deux ans, le Finlandais est devenu un pick safe dans le jeu rapportant régulièrement plus de 40 points au petit matin. Scoreur avec beaucoup d’adresse et rebondeur qui ne cesse de progresser dans une équipe globalement faible, c’est le cocktail parfait dans le jeu. Appuyer sur son nom se fait les yeux fermés. Si vous souhaitez faire confiance à d’autres joueurs du Jazz, c’est possible, mais bien plus risqué. Keyonte George, Collin Sexton et Jordan Clarkson ont leurs soirées, mais ne se distinguent pas par leur régularité. Si John Collins retrouve sa forme d’Atlanta, il redeviendra une option également, mais ce n’est pas encore le cas.

Infirmerie : le point sur les blessures

La plupart des meilleurs joueurs du Utah Jazz ont joué minimum une soixantaine de matchs la saison dernière, mais la star Lauri Markkanen a été moins épargnée. Si la fin d’année a été horrible à Salt Lake City, c’est en grande partie à cause de la blessure à l’épaule du Finlandais qui n’a pas pu réellement jouer lors des 20 derniers matchs. Ce problème l’a empêché de participer au TQO avec sa sélection nationale, raison principale pour laquelle nous n’avons pas vu la Finlande à Villeneuve d’Ascq. Peu de nouvelles de l’évolution de sa gêne sont sorties, mais il faut espérer que ces quatre mois de coupure seront suffisants pour lui permettre de revenir en pleine forme à la rentrée !

Quels objectifs cette saison ?

Il est difficile pour le Utah Jazz d’avoir de grandes ambitions en terme de résultats, la Conférence Ouest s’est considérablement renforcée, mais pas eux. Aussi, pour conserver leur choix de Draft en 2025, il faut terminer parmi les 10 pires bilans de la Ligue sous peine de le voir partir du côté d’Oklahoma City. Les fans pourront aussi supporter tous les adversaires des Minnesota Timberwolves et des Cleveland Cavaliers puisque leurs picks appartiennent au Front Office de Danny Ainge, merci Rudy Gobert et Donovan Mitchell.

Mais pour en revenir au terrain, comme pour beaucoup d’autres franchises du fond de la NBA, l’objectif principal est de développer les jeunes. Trouver une autre pépite qui pourra accompagner Lauri Markkanen sur les années à venir. Keyonte George a montré de belles choses, mais doit confirmer, Cody Williams est attendu au tournant. Si l’équipe pouvait rester le plus longtemps dans les matchs, et défendre mieux que ce qui est espéré en voyant l’effectif sur le papier, ce serait de très belles promesses pour la suite !

Le pronostic du rédacteur

23 victoires – 59 défaites Si le Jazz faisait partie de la Conférence Est, j’en aurais facilement donné 10 à 15 de plus, et j’ai conscience d’être sévère, mais cet Ouest est effrayant. Seuls les Portland Trail Blazers semblent jouer dans la même cour qu’eux et encore, il y a peut-être plus de talent dans l’Oregon (mais un meilleur coaching côté Utah). Lauri Markkanen va faire gagner quelques matchs bien sûr, mais contrairement à la saison dernière, je ne pense pas qu’ils vont croire un moment au play-in et la tanking pourrait faire son apparition encore plus tôt. Pas de défenseurs, de vrai meneur de jeu, de pivot d’un bon niveau NBA, et peu d’expérience, ça fait un petit peu beaucoup.

