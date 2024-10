Keyonte George prêt à montrer un nouveau visage en tant que sophomore

Auteur d’une campagne rookie prometteuse bien qu’irrégulière, Keyonte George veut montrer lors de sa saison sophomore qu’il a grandi, tout ça dans l’objectif de solidifier sa place dans le projet de reconstruction du Jazz. Que peut-on attendre de lui en Année II ?

“Je suis tellement excité à l’idée de bosser sur mon jeu, et montrer après l’été que je suis un tout nouveau joueur.”

Il y a quelques mois, Keyonte George voyait grand pour la suite de sa carrière. Il sortait tout juste d’une année rookie durant laquelle il a donné un aperçu assez sérieux de son potentiel : 13 points et plus de 4 passes de moyenne en 27 minutes par soir, à des pourcentages faiblards certes mais loin d’être dramatiques pour un gamin de 20 piges qui découvre le haut niveau, qui plus est dans une équipe en reconstruction où il possède déjà pas mal de responsabilités.

En février dernier, le coach Will Hardy se disait prêt à donner les clés à son jeune meneur, qui a obtenu sa place dans le cinq majeur et qui a été titulaire lors des 28 derniers matchs de la saison régulière (aux côtés de Collin Sexton). Keyonte en a profité pour augmenter ses stats individuelles, lâchant quelques gros cartons en cours de route.

Keyonte George's last 5 games

25 PTS, 5 AST, 2 STL

26 PTS, 6 AST, 5 3PT, 2 BLK

29 PTS, 6 AST, 5 3PT

0 PTS in 6 MINS (left with illness)

31 PTS, 6 3PT, 4 AST pic.twitter.com/hjqp4xp5Vv

La campagne prometteuse du jeunot d’Utah lui a permis de participer au Rising Stars Challenge et même de décrocher une place dans la NBA All-Rookie Second Team. Des débuts globalement réussis donc pour le 16e choix de la Draft 2023, mais George sait que le chemin est long pour devenir un guard accompli en NBA.

Les axes de progression de Keyonte George

Grâce aux responsabilités qu’il a pu avoir durant sa campagne rookie, Keyonte George a déjà beaucoup appris et son jeu a gagné en maturité au fil des mois. Désormais, il faut construire là-dessus.

Le talent de Keyonte pour mettre le ballon dans le panier est indéniable mais c’est l’aspect playmaking qui pourrait définir la hauteur de son plafond. Pour rappel, George est passé d’arrière à meneur quand il a fait la transition entre l’université et la NBA. Une transition qui n’est clairement pas facile à effectuer et le sophomore a pas mal de paliers à franchir dans ce rôle-là. Néanmoins, Will Hardy a rapidement vu son potentiel pour faire jouer les autres et compte bien insister là-dessus.

Zach Lowe described Keyonte George as a "creative passer" and that just feels like the perfect descriptor for his passing

Some of the unconventional manipulation of angles from Key are just really fun to experience pic.twitter.com/FV9vZZ3uRS

En tant que combo guard, développer vos qualités de playmaker peut vous rendre plus redoutable au scoring et vice-versa. L’objectif est de mettre le maximum de pression sur les défenses et rester imprévisible dans le bon sens du terme. Pour Keyonte George, la clé de sa progression se situe dans la qualité de ses choix offensifs, dans la vitesse à laquelle il va comprendre le jeu, et trouver le meilleur équilibre offensif. Cela doit l’aider à gagner en régularité ainsi qu’en efficacité, pour éviter les performances en mode montagnes russes comme on a pu le voir – logiquement – en tant que rookie.

Pour cela, Keyonte George peut notamment compter sur son mentor au Jazz Jordan Clarkson (32 ans, 10 saisons NBA). Tous les deux originaires du Texas, tous les deux amoureux de tatouages et de mode, et possédant des similitudes dans leur style de jeu respectif, Keyonte et JC ont développé une relation qui aide beaucoup le rookie. Et Clarkson est là pour le guider.

“Je lui ai conseillé de se muscler. Et tout simplement de travailler son jeu. Il a beaucoup de talent. Mais il doit avoir un move sur lequel il peut se reposer, qu’il maîtrise, notamment pour les fins de match, comme Luka (Doncic) avec son step-back par exemple.” – Jordan Clarkson sur Keyonte George (via Jazz)

Devenir plus costaud (88 kilos en tant que rookie pour 1m93), bosser la condition physique, progresser dans les prises de décision et être moins “random” dans son jeu offensif, voilà ce qui peut permettre à Keyonte George de franchir un gros cap en tant que sophomore.

Keyonte George talking about preparing to play PG this season

"Worked on my pace, worked on a lot of pick and roll stuff, biggest emphasis with Will was being on balance" pic.twitter.com/ax5TSy1Js3

Quels objectifs pour Keyonte en tant que sophomore ?

Alors que le projet Jazz reste flou et peine à définir ses grandes lignes, Keyonte George pourrait avoir encore plus de responsabilités en comparaison à l’an passé. On peut donc s’attendre à voir ses moyennes grimper en tant que sophomore, lui qui n’a pas perdu de temps pour cartonner lors de la Summer League cet été (deux matchs à 30 points, 15 lancers-francs de moyenne !). Mais on aimerait surtout le voir gagner en efficacité offensive, tout en grandissant dans le playmaking (pour la défense, autre axe de progression, on va se montrer patient).

Est-ce qu’une saison à 16-17 points et plus de 5 passes de moyenne, avec des pourcentages au tir en progression (genre 43% au tir et minimum 35% du parking), est dans les cordes de Keyonte ? Ce serait en tout cas un grand pas en avant.

Keyonte George's lob throwdown puts the ‼️ on the Jazz Salt Lake City Summer League win 😤

31 PTS, 5 AST for the 2023 No. 16 pick 🔥 pic.twitter.com/7aMEazrgqM

Pour le commentateur du Jazz Craig Bolerjack, la progression de Keyonte ne se mesurera pas forcément en matière de stats. Pour lui, c’est l’attitude qui compte avant tout.

“Je veux voir du leadership. Je pense que l’an dernier, il a montré beaucoup de confiance, mais parfois cette confiance peut devenir votre pire ennemi. En tant que rookie, vous devez vous concentrer sur vous-même, être exigeant avec vous-même, et comprendre que c’est un long processus d’apprentissage. Il faut éviter l’excès de confiance. Il faut juste jouer, surpasser ses erreurs, et montrer de la progression en ne refaisant pas les mêmes erreurs.”

Les jeunes joueurs NBA progressent quand le jeu “ralentit” pour eux. Ils font de meilleurs choix, ils gagnent en efficacité, ils s’adaptent mieux aux défenses et voient plus facilement ce qui se passe sur le parquet.

Keyonte George voudra prouver – à lui-même et à la franchise du Jazz – qu’il est déjà à ce stade-là de son développement.