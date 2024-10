Depuis deux saisons, le projet du Jazz est articulé en grande partie autour de Lauri Markkanen. La franchise mormone est actuellement en reconstruction avec un effectif très jeune, mais le franchise player, c’est bien lui. Jusqu’où Utah peut aller avec le Finlandais aux commandes ?

De nombreux joueurs à fort potentiel ont rejoint Salt Lake City ces dernières saisons, on pense notamment à Keyonte George, Taylor Hendricks, Walker Kessler, et plus récemment Cody Williams, Isaiah Collier et Kyle Filipowski, tous les trois arrivés lors de la dernière Draft. Mais s’il y a bien un franchise player en ville à Salt Lake City, c’est Lauri Markkanen, n’en déplaise aux irréguliers John Collins et Jordan Clarkson, qui sont toutefois des seconds couteaux respectables, mais dont les jours pourraient bien être comptés dans l’Utah.

Parce que oui, leurs âges respectifs de 27 et 32 ans rentrent de moins en moins dans la timeline de la franchise, qui s’appuie beaucoup sur la jeunesse depuis quelques saisons, et aura même d’autres occasions de le faire avec pas moins de 12 choix de Draft au premier tour sur les cinq prochaines années. Le projet Thunder est en cours à Utah, et c’est le Finlandais qui a été choisi pour conduire le tracteur des neiges lors de cette reconstruction, entamée il y a déjà quelques années.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait bien son boulot, parfois même trop. Alors que l’équipe était annoncée en mode tanking intégral, toutes chenilles dehors, le Jazz a remporté plus de matchs que prévu, et a donc “perdu” des places à la Draft. Lauri Markkanen n’y est pas étranger. Lui qui avait eu du mal à lancer sa carrière et à se trouver un rôle qui lui sied bien, à Chicago comme à Cleveland, s’est totalement métamorphosé après son transfert au Jazz et a sorti certaines grosses performances. Il a notamment aligné 24,5 points à 49% au tir dont 39,5% des neiges éternelles, 8,4 rebonds et 1,9 passe décisive par match à Utah. Le costard de franchise player ne lui va finalement pas si mal, et le grand air de Salt Lake City lui va également à merveille.

Les progrès du natif de Vantaa sont fulgurants, ce costard est parfaitement taillé, en plus d’être bien stylé et de rappeler les heures glorieuses du Jazz avec les montagnes sur le maillot. On savait déjà que cette équipe pourrait devenir redoutable dans les années à venir, on a désormais la certitude qu’elle sera également ultra stylée. Mais revenons-en au terrain, qui est l’élément le plus parlant pour LM24, et non, ce ne sont pas les 24 Heures du Mans dont il est question ici même si Lauri est un sacré bolide. SDM parle de “bolide allemand”, nous on parle de bolide finlandais, tant Lauri peut exploser, dans tous les sens du terme.

On connaissait son shoot lointain très efficace et sa capacité à étirer le jeu pour quelqu’un de son gabarit, on a également découvert au fil du temps un sacré athlète, capable de perforer les défenses et de finir avec un tomar bien rageur dans les dents adverses. Tout n’est pas à jeter non plus dans sa défense et son leadership mène son équipe à des progrès qui, s’ils ne permettent pas encore d’accéder aux Playoffs, la mettent indéniablement sur de bons rails. Ces progrès et ces lignes statistiques lui ont valu de participer à son premier All-Star Game en 2023, et d’être élu Most Improved Player la même année. Et vu les travaux du bonhomme, ce n’est pas du tout volé.

Restent toutefois quelques points à éclaircir. Même si sa défense n’est plus autant un poids qu’avant, elle doit encore être travaillée pour être un vrai two-way player. Autre point qui peut potentiellement fâcher dans le dossier du Finlandais : les blessures… Lauri Markkanen n’a jamais joué plus de 68 matchs en une saison. Les bobos ont parfois gêné sa progression et l’ont empêché d’être un titulaire indiscutable avant ses années Jazz. Aujourd’hui, ses performances parlent pour lui mais il faudra enchaîner les matchs pour engranger encore plus de victoires et cimenter ce nouveau statut, tout en rêvant de crever encore plus l’écran.

Ces pépins physiques n’ont pas refroidi les ardeurs de ses prétendants, comme les Warriors ou le Heat, qui voulaient s’attacher ses services, mais les dirigeants du Jazz ont été inflexibles sur la contrepartie demandée. Preuve de leur confiance envers leur joueur, ils lui ont offert le pactole, à savoir 200 millions de dollars sur les cinq prochaines années. Ce contrat a été signé le 7 août 2024, ce qui le rend intransférable sur les 6 prochains mois, donc jusqu’au 7 février 2025. Or la deadline des transferts pour cette saison est le… 6 février 2025. Vous l’aurez compris, il disputera donc toute la saison à Utah et a par la même occasion scellé son avenir, pour disputer la prochaine campagne l’esprit libéré, prêt à déplacer des… montagnes. Ça ne s’invente pas.

Lauri Markkanen est le franchise player du Jazz et est considéré comme tel financièrement. Pour l’heure, les Playoffs sont un objectif très ambitieux mais pas forcément irréalisable sur un malentendu. La conférence Ouest est très dense, et ce ne sera pas un drame quoi qu’il arrive. Mais quelque chose se prépare à Utah, et Lauri Markkanen est en tête de gondole. A dans quelques années pour un projet qui “pourrait” bien devenir effrayant avec le Finlandais au volant.