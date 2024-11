Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Pour cette troisième semaine de la saison ? Armel Traoré a joué son premier match en NBA, Alex Sarr a battu son record en carrière et Victor Wembanyama a planté 50 pions à 20 ans. Entre autres, miam miam.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Si les perfs de Wemby depuis le début de saison étaient sujettes à quelques critiques, l’Alien a mis absolument tout le monde d’accord cette semaine. Un énorme match face aux Kings, son meilleur de la saison, puis une dinguerie 48h plus tard face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly, histoire de montrer qui est le Roi des Francs. 50 pions à 20 ans, tu veux faire quoi après ça. Peut-être tenir la dragée haute à Anthony Davis et LeBron James, mais on est pas sûr… Petite alerte blessure d’ailleurs suite à ce match et à un choc avec AD, et les Spurs ont préféré le laisser au repos face aux Mavs qui, de toute manière, défendent trop bien sur lui. Bien vu ça.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 22,7 points à 47,2% au tir dont 33,9% du parking, 87,2% aux lancers, 10,5 rebonds, 2,8 passes, 1,3 steal et 3,7 contres en 31,5 minutes

34 points.

13/22 au tir.

6/12 du parking.

2/2 aux lancers.

14 rebonds.

6 passes.

3 contres.

Énorme match de Victor Wembanyama face aux Kings, l'un des meilleurs de sa saison. Rien forcé, présent au rebond, en défense, juste dans ses choix.

pic.twitter.com/YVA7dv1z3i

Alexandre Sarr se prend un joli “Welcome to the NBA” moment là, signé Victor.

Drive, spin move… Wemby s’amuse sur le nº2 de la Draft 2024.

pic.twitter.com/8LcovleYSg

Victor Wembanyama, à la mi-temps :

24 points (record en carrière pour une 1ère mi-temps)

9/17 au tir

4/10 à 3-points

VICTOR WEMBANYAMA VS. WIZARDS :

50 POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

18/29 AU TIR

8/16 À 3-POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

6 REBONDS

2 PASSES

3 CONTRES

1 STEAL

32 MINUTES

UN MATCH MONUMENTAL… L’ALIEN EST EFFRAYANT ! 🇫🇷🔥

pic.twitter.com/9FZ3Uez4zo

🇫🇷 Victor Wembanyama est désormais juste derrière Tony Parker au rang des meilleurs perfs françaises en NBA.

🔹 55 points : Tony Parker vs. Wolves, 2008

🔹 50 points : Wemby vs. Wizards, 2024

🔹 42 points : Tony Parker, 2009 et 2012

🔹 41 points : Evan Fournier vs. Celtics, 2022…

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Un gros match à Orlando, puis une semaine un peu plus tranquille. Plus tranquille signifiant tout de même 37 minutes de moyenne pour le tout nouveau boss de la ville (on est dans le déni, déso). Bilal est là, bien en place, prêt à faire du sale, et on rappelle au passage que lui aussi n’a que 20 ans. Hahaha.

Wizards @ Magic : 20 points à 9/11 au tir dont 1/3 du parking, 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes, 1 steal et 3 contres en 37 minutes

Wizards @ Rockets : 11 points à 5/9 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Wizards @ Spurs : 6 points à 2/5 au tir et 2/4 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes et 1 contre en 38 minutes

Wizards @ Hawks : 9 points à 4/11 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes et 2 steals en 38 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 14,7 points à 54,5% au tir dont 36,4% du parking, 75,7% aux lancers, 5,9 rebonds, 2,9 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 35,4 minutes

BILAL COULIBALY PARDON !!!!

Les meilleurs scoreurs cette saison parmi les joueurs en 2ème année NBA :

Wemby et Coulibaly aux coudes à coudes !

Qui aurait pu le dire y'a 1 mois…

Nombre de matchs à plus de 15 points pour Bilal Coulibaly la saison dernière :

5 (sur 63 matchs joués)

Nombre de matchs à plus de 15 points pour Bilal Coulibaly cette saison :

5 (sur 8 matchs joués)

Bilal Coulibaly cette nuit face au Magic :

20 points

6 rebonds

6 passes

3 contres

9/11 au tir

Et une défense toujours bien sur du gros client. Encore du grand Bilal.

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Impossible de passer outre sa grosse actu de la semaine, qui n’est malheureusement pas liée au sportif. En effet, Rudy a apporté son soutien cette semaine, via un tweet, à Robert Kennedy Jr., nouveau ministre de la santé sous Trump. Souci majeur, le boug se traine des casseroles assez incroyables – on en parle ici – et Rudy a rapidement du, par l’intermédiaire de son agent, expliquer son tweet. Pas la meilleur publicité. Sur le terrain par ailleurs, rien à déclarer si ce n’est las domination habituelle, un gros match face aux Kings et de sacrés progrès aux lancers.

Wolves vs Heat : 7 points à 2/4 au tir et 3/3 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 33 minutes

Wolves @ Blazers : 9 points à 2/3 au tir et 5/6 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

Wolvs @ Blazers : 12 points à 4/8 au tir et 4/5 aux lancers, 10 rebonds en 34 minutes

Wolves @ Kings : 11 points à 5/7 au tir et 1/1 aux lancers, 11 rebonds, 2 passes et 3 contres en 41 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,8 points à 64,3% au tir et 80,5% aux lancers, 10,5 rebonds, 1,9 passe, 0,5 steal et 1,4 contre en 32,5 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Une victoire de prestige contre les champions NBA en titre, une autre contre les copains de Washington. Pas de grosse perf individuelle mais 2/2 pour les Hawks, on est sûr que Zaccharie préfère ça.

Hawks @ Celtics : 8 points à 4/13 au tir dont 0/4 du parking, 0/2 aux lancers, 9 rebonds et 3 steals en 25 minutes

Hawks vs Wizards : 11 points à 4/12 au tir dont 0/4 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 27 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,6 points à 36,9% au tir dont 23,1% du parking, 63,4% aux lancers, 3,8 rebonds, 1,3 passe, 1 steal et 0,8 contre en 26,8 minutes

Les meilleurs scoreurs parmi les rookies :

REBOND RISACHER

REBOND RISACHER

REBOND RISACHER

REBOND RISACHER

pic.twitter.com/SUqGxEeGfu

À surveiller : DeAndre Hunter est de retour, mais Zaccharie Risacher reste titulaire.

On va voir si ça tient sur la durée, en tout cas au lancement de la saison Hunter était titulaire et Zaccharie en sortie de banc.

C'est la France frère 🇫🇷❤️

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Les Sixers sont en galère mais Yabu, lui, a définitivement fait son trou en NBA. Titularisé pour la première fois cette semaine en raison des absences qui pullulent à Philly, Guerschon assure quoiqu’il arrive en apportant son énorme impact habituel. Ne manquent plus que les victoires, ça va venir.

Sixers vs Hornets : 20 points à 8/13 au tir dont 2/4 du parking, 2/4 aux lancers et 8 rebonds en 31 minutes

Sixers vs Knicks : 3 points à 1/7 au tir dont 1/5 du parking, 8 rebonds et 1 steal en 19 minutes

Sixers vs Cavs : 10 points à 4/10 au tir dont 1/5 du parking, 1/2 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes et 1 steal en 31 minutes

Sixers @ Magic : 4 points à 2/4 au tir dont 0/1 du parking, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre en 24 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 9,2 points à 48,2% au tir dont 37,5% du parking, 62,5% aux lancers, 4,9 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 0,4 contre en 22,3 minutes

Ne laissez pas Guerschon ouvert !!

Guerschon Yabusele cette nuit contre Charlotte :

20 points

8 rebonds

8/13 au tir

2/4 à trois points

Tellement précieux pour les Sixers que Nick Nurse l'a titularisé en début de deuxième mi-temps à la place de Drummond. Du Guerschon comme on aime !

Yabusele qui galope en contre attaque ❤️

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

On en parle peu, mais Alex Sarr fait lui aussi un bon petit début de saison. Présent défensivement, souvent maladroit et devant bosser sa sélection de tirs, mais une progression intéressante depuis un mois et la délivrance vendredi soir avec son record en carrière face à Zaccharie Risacher. Petit à petit le Alex fait son nid et sa domination va arriver très vite, on le sait, on le sent.

Wizards @ Magic : 11 points à 3/10 au tir dont 2/6 du parking, 3/4 aux lancers, 3 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 25 minutes

Wizards @ Rockets : 5 points à 2/9 au tir dont 0/3 du parking, 1/4 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe et 2 contres en 28 minutes

Wizards @ Spurs : 12 points à 6/14 au tir dont 0/5 du parking, 2 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 26 minutes

Wizards @ Hawks : 20 points à 7/13 au tir dont 3/4 du parking, 3/4 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 4 steals et 3 contres en 31 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 10,5 points à 36,5% au tir dont 21,2% du parking, 71,4% aux lancers, 5,9 rebonds, 2,2 passe, 0,9 steal et 2,4 contres en 25,8 minutes

Votre connexion Sarr-Coulibaly du jour ❤️

Et la réponse d’Alex Sarr à Wemby : duel gagné, contre de l’autre côté du terrain 😤

pic.twitter.com/em7vTOAmBJ

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Sensiblement les mêmes matchs pour Nico, avec un apport faible statistiquement en sortie de banc, souvent en tant que sixième homme attitré. Il s’en fout Nico, parce que quand il tapera un 6/6 du parking en Playoffs face aux Lakers, tout le monde devra s’incliner.

Clippers @ Thunder : 3 points à 1/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre en 12 minutes

Clippers @ Rockets : 3 points à 1/4 du parking, 1 rebond et 1 passe en 14 minutes

Clippers @ Rockets : 1 rebond et 1 contre en 4 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 36,6% au tir dont 30% du parking, 66,7% aux lancers, 2,6 rebonds, 1,7 passe, 0,5 steal et 0,8 contre contre en 16,5 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Toujours du mal à trouver la mire, c’est quand même con pour un shooteur. Mark Daigneault et OKC continuent de lui faire confiance, sûrement pas pour rien, alors on attend désormais quelques perfs significatives, histoire de garder sa place quand les blessés (Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jaylin Williams) reviendront.

Thunder vs Warriors : 2 points à 1/5 au tir dont 0/2 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 11 minutes

Thunder vs Clippers : 3 points à 1/2 du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 9 minutes

Thunder vs Pelicans : 2 points à 1/4 au tir dont 0/1 du parking, 1 rebond et 1 contre en 16 minutes

Thunder vs Suns : 7 points à 2/8 au tir dont 1/6 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 22 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,3 points à 35,1% au tir dont 26,5% du parking, 77,8% aux lancers, 3 rebonds, 0,9 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 13,1 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Toujours en difficulté, Tidjane a été titularisé deux fois cette semaine mais sans vraiment de réussite. On aimerait penser que ça va venir, mais honnêtement on (je) trouve ça un peu long, et on (je) trouve qu’il y a quelque chose qui cloche.

Hornets @ Sixers : 2 points à 1/5 au tir dont 0/3 du parking, 9 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Hornets @ Magic : 3 points à 1/6 au tir dont 1/3 du parking, 0/2 aux lancers, 6 rebonds et 1 passe en 21 minutes

Hornets vs Bucks : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 1 rebond et 2 passes en 10 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 3,8 points à 50% au tir dont 37,5% du parking, 25% aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 0,3 steal en 17,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Des productions et des temps de jeu décousus, quelle grande surprise lorsqu’on est coaché par Chauncey Billups.

Blazers vs Grizzlies : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking et 5 rebonds en 15 minutes

Blazers vs Wolves : 2 points à 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 9 minutes

Blazers vs Wolves : 0 point en 3 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 4,7 points à 54,8% au tir dont 46,2% du parking, 66,7% aux lancers, 1,7 rebond, 0,3 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 10,8 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Il s’est vu offrir un peu de temps de jeu dans le derby de New York puisque Karl-Anthony Towns notamment était absent. Un temps de jeu productif et c’est un très bon point pour la suite car le peu que Pacôme prend, Pacôme en fait quelque chose. Pacôme Sidy Cissoko, voir plus bas.

Knicks @ Pacers : DNP

Knicks @ Sixers : DNP

Knicks vs Bulls : DNP

Knicks vs Nets : 5 points à 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 1 steal et 1 contre en 12 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 2 points à 42,9% au tir dont 50% du parking, 1,6 rebond, 0,2 passe, 0,2 steal et 0,2 contre en 7,8 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Pas comme Sidy Cissoko donc, car l’arrière des Spurs galère clairement à se faire sa place dans le roster texan.

Spurs vs Kings : trois pôvres secondes

Spurs vs Wizards : DNP

Spurs vs Lakers : DNP

Spurs @ Mavericks : 0 point à 0/1 au tir et 0/2 aux lancers, 2 rebonds en 6 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 0,8 point à 66,7% au tir dont 100% du parking, 0,7 rebond et 0,7 passe en 2,3 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

C’est la superbe histoire de ce début de saison chez les Français de NBA. En two-way contract, Moussa s’affirme soir après soir comme le remplaçant le plus solide des Hornets, à grands coups d’eurosteps et de doubles-doubles. Superbe début de saison à confirmer bien sûr, mais Mouss Diab a probablement marqué beaucoup de points dans l’esprit de sa franchise et de quelques GM.

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3,5 points à 64,3% au tir et 37,5% aux lancers, 7 rebonds, 0,5 passe, 0,3 steal et 0,7 contre en 15,6 minutes

Super énergie de Moussa Diabate encore une fois en sortie de banc : 4 points et 6 rebonds dont 3 offensifs en 11 minutes.

Il est sur le parquet dans ce money time, on est à deux doigts d'avoir un duel face à Yabusele.

Encore une perf solide de Moussa Diabate en sortie de banc pour les Hornets :

11 rebonds dont 5 offensifs

23 minutes de jeu

Avant hier il avait gobé 15 rebonds dont 4 offensifs en 29 minutes de jeu !

Un aspirateur français à Charlotte ❤️🇫🇷

Mais Moussa qui eurostep 🥹❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 13, 2024

Les 4 derniers matchs de Moussa Diabate :

0 point – 15 rebonds – 3 contres

4 points – 11 rebonds – 0 contre

12 points – 15 rebonds – 3 contres

12 points – 14 rebonds – 3 contres

Un merveilleux début de saison à Charlotte pour le natif de Paris.

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

Il a joué son premier match NBA la nuit dernière, à New Orleans, après avoir gambadé un peu en G League la semaine passée. Une phrase qui devrait être le résumé de sa première saison chez les Lakers, en attendant mieux, mais c’est déjà pas mal.

Lakers vs Raptors : DNP

Lakers vs Grizzlies : DNP

Lakers @ Spurs : DNP

Lakers @ Pelicans : 0 point à 0/1 du parking et 1 rebond en 4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : –

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 10 points à 50% au tir dont 50% du parking, 66,7% aux lancers, 11 rebonds, 2 passes, 4 steals et 1 contre en 22,6 minutes

Victor Wembanyama et Armel Traoré qui échangent leurs maillots après le match 🥹❤️🇫🇷

Killian Hayes (Long Island Nets)

Killian s’échauffe en G League en attendant, peut-être mieux.

Long Island Nets vs Westchester Knicks : 8 points à 4/12 au tir dont 0/4 du parking, 7 rebonds, 5 passes et 1 steal en 27 minutes

Long Island Nets vs Westchester Knicks : 22 points à 9/17 au tir dont 2/4 du parking, 2/4 aux lancers, 2 rebonds, 6 passes, 2 steals et 1 contre en 25 minutes

Long Island Nets @ Capital City Go-Go : 2 points à 0/5 au tir dont 0/3 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 6 passes et 1 steal en 26 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 16,3 points à 50% au tir dont 27,3% du parking, 40% aux lancers, 4 rebonds, 6,7 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 27,3 minutes

Back to back TOUGH buckets by Killian Hayes to start the 2nd quarter! 😤

The former NBA First-Rounder is already up to 14 PTS. @LongIslandNets

Killian Hayes Last Night

22 PTS

6 AST

2 REB

2 STL

9/17 FG

2/4 3PM

25 min

