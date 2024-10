TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 des Phoenix Suns

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction l’Arizona aujourd’hui pour parler des Phoenix Suns !

#Les bons plans annoncés : Kevin Durant, Devin Booker

Parlons peu parlons bien, deux garçons auront nos préférences cette saison à Phoenix pour la TTFL. Sans surprise, on retrouve Kevin Durant, toujours monstrueux en attaque et capable d’apporter dans toutes les catégories statistiques en plus de son scoring. Devin Booker sera à ses côtés dans nos decks, avec ses coups de chaud offensif et sa création pour les copains. Pour le reste, hors de question de se mouiller. Bradley Beal n’est plus le All-Star qu’il était il y a quelques saisons et on attend qu’il fasse mieux. Jusuf Nurkic peut faire le taf aussi face à des raquettes faiblardes. Le Bosnien a prouvé qu’il était un rebondeur de premier plan et il reste assez efficace au shoot.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée