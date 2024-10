A 36 ans depuis le 29 septembre, Kevin Durant est au crépuscule de son immense carrière. Mais loin de faire son âge, l’ailier des Phoenix Suns est toujours capable de scintiller sur le parquet à coup de tirs à mi-distance soyeux avec son aisance habituelle.

Quand on s’amuse à énumérer les plus beaux joueurs à voir jouer dans l’histoire du basket, difficile de nommer beaucoup de profils avant celui de Kevin Durant. Du haut de ses 2m11 (supposés), Easy Money Sniper parvient à banaliser le prodigieux en dégageant un impressionnant sentiment de facilité. Le visage est souvent neutre, le dribble fluide et le résultat toujours le même. Panier, panier, panier : 27,1 points de moyenne à 52% au tir dont 41% derrière l’arc la saison dernière, c’est de l’art. Mais c’est le tarif.

Cette année, l’objectif de Phoenix est sans doute de moins mettre le ballon dans les mains de sa superstar. Avec l’arrivée de meneurs gestionnaires, Kevin Durant pourra se concentrer sur son rôle d’assassin offensif, et gagnerait sans doute à tenter davantage à 3-points. Alors qu’il reste éternellement sous-coté défensivement, KD saura aussi vous impressionner à coup de gros contres ou en se collant dans le short de la star adverse pour maintenir les soleils à flots.

En 2023-24, sa régularité n’a eu d’égal que sa capacité à enchaîner les matchs. 75, plus haut total depuis 2018-19. Cette saison, les fans de basket – et surtout de l’Arizona – n’espèrent que ça. Il n’y aura jamais un autre Kevin Durant. Alors tant qu’il est encore sur le parquet, c’est évidemment lui qui va nous faire cliquer sur les Suns