Salaires des Phoenix Suns – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Phoenix Suns !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Phoenix Suns

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Depuis son arrivée, Matt Ishbia a envoyé un message très clair : il n’a pas peur de dépenser. Résultat, les Phoenix Suns ont tout simplement la plus grosse masse salariale de NBA et de très loin.

La franchise de l’Arizona a les deux pieds dans le Second Apron et sont donc plus que limités pour faire d’autres mouvements dans l’effectif. S’ils veulent gagner, ça passera forcément par la triplette Devin Booker – Kevin Durant et Bradley Beal !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Kevin Durant

Devin Booker

Bradley Beal

Jusuf Nurkic

Grayson Allen

Royce O’Neale

Ryan Dunn

Oso Ighodaro

Le manque de flexibilité se traduit aussi par l’engagement des Phoenix Suns avec leurs role players. S’ils veulent les échanger, il faut faire des transferts très équitables en terme de salaire. Pour l’équipe de l’Arizona, il va falloir s’améliorer avec les mêmes joueurs !

Trois joueurs à surveiller cette saison :