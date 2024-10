NBA Preview 2024-25 : les Phoenix Suns || #30PreviewsEn30Jours

La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, on file dans le désert de l’Arizona pour parler des Phoenix Suns.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

Alors qu’ils pensaient rouler sur l’Ouest avec leur Big 3 fraichement assemblé, les Suns sont tombés sur un os. Entre les blessures et un effectif mal équilibré, la chute fut lourde pour les Cactus en Playoffs. Balayé par les Wolves, Phoenix a opéré quelques modifications à l’intersaison. Au revoir Frank Vogel et bonjour à Mike Budenholzer sur le banc. Plusieurs soldats de l’effectif ont été verrouillés sur le durée, sans oublier l’arrivée à moindre coût de Tyus Jones, venu renforcer la mène. Le talent est là, l’effectif sur le papier est très solide, mais les Suns vont devoir trouver le bon équilibre pour tirer profit des forces de chacun. C’est à ce prix qu’ils parviendront à se frayer un chemin jusqu’aux Finales NBA.