Malgré un regain de forme très net cette saison, Zach LaVine a toujours du mal à attirer l’attention des autres franchises sur le marché des transferts. Les Bulls réussiront-ils à trouver preneur d’ici la trade deadline ?

Comme on a pu l’écrire la semaine passée, les Bulls risquent d’être un acteur majeur de la trade deadline dans la colonne départs. Nikola Vucevic, Lonzo Ball ou encore Zach LaVine, les vétérans de l’équipe, sont les principaux concernés par ce dégraissage massif dans l’Illinois. Un scénario qui fait sens puisque Chicago ne cache pas ses plans de reconstruction pour les prochains mois.

Encore faut-il réussir à récupérer des assets pour la suite en vendant les principaux talents de l’équipe. Nikola Vucevic peut attirer du monde avec son très bon début de saison et son profil moderne à l’intérieur. Lonzo Ball va lui devoir prouver qu’il peut retrouver son rythme et son meilleur niveau après des années à l’infirmerie, mais il a l’avantage d’être en fin de contrat. Enfin, Zach LaVine reste le dossier le plus complexe.

Si l’arrière réalise pour le moment une saison aboutie (22,1 points, 4,4 rebonds, 4,2 passes, 43% à 3-points), avec notamment un record de franchise, il n’attire pas les prétendants par dizaines. C’est en tout cas l’avis de Brian Windhorst. Dans The Hoop Collective Podcast de ce lundi, l’insider a donné son ressenti sur ce dossier et il semble que les Bulls n’ont pas beaucoup d’acheteurs pour leur scoreur All-Star.

« Il réalise une excellente année. Nous savons qu’il est sur le marché depuis au moins un an. Pourtant, je n’entends pas parler de LaVine sur le marché des transferts. Et ce n’est pas parce que les Bulls ne sont pas intéressés par un échange. Même s’il joue aussi bien… »

Malgré un niveau bien plus intéressant que la saison dernière, LaVine a donc du mal à convaincre les équipes d’investir sur lui. Plus que le sportif, c’est l’investissement financier qui repousse les GM. Avec des masses salariales toujours plus chargées et la pression des restrictions mises en place (les aprons) par la NBA, le dossier LaVine n’est pas évident. Le joueur a encore un peu plus de 137 millions à toucher sur les trois prochaines saisons, dont une player option.

Source texte : The Hoop Collective Podcast