Guerschon Yabusele (Sixers) intransférable ?

De retour en NBA après plusieurs saisons au Real Madrid (notamment), Guerschon Yabusele n’a pas tardé à prendre ses marques chez les Sixers. Productif et exemplaire dans l’engagement, le Français donne pleinement satisfaction à Philly, au point que la franchise l’aurait déclaré intransférable.

9,9 points et 5,6 rebonds de moyenne en 24 minutes, des pourcentages bien solides au tir (39% de loin), on peut dire que le retour de Guerschon Yabusele en NBA se passe bien. Une véritable satisfaction pour Daryl Morey et les Sixers, qui ont tenté le coup en sortie de JO. Un pari gagnant, surtout pour un joueur qui ne touche que 2 millions de dollars cette année en salaire.

En matière de coût / rentabilité, on est bien et les Sixers n’ont aucune envie de se passer de leur tricolore. Selon l’insider Marc Stein, il n’existe aucun monde où Yabusele est mis en vente par sa franchise. Difficile en effet de trouver un meilleur deal que le sien sur le marché, et vu la valeur de son contrat, cela n’aiderait de toute façon pas à appâter un gros poisson.

“Il nous a été demandé si le (mauvais ndlr) départ des Sixers pouvait aboutir à voir Yabusele sur le marché des transferts d’ici la date limite du 6 février. Tous les signes actuels indiquent un non catégorique. Les Sixers se sont réveillés dimanche à seulement deux matchs et demi du Play-In de la Conférence de l’Est. Pourquoi Philadelphie envisagerait de se séparer d’un joueur aussi productif dans le cadre d’un contrat minimum, alors que la franchise n’est qu’à cinq matches de la sixième place ?” – Marc Stein

Plombée par les blessures, la franchise de Pennsylvanie n’a pas commencé la saison de la meilleure des manières. Actuellement 12ème à l’Est avec 7 victoires pour 12 défaites, Philly se doit de vite remonter la tête pour espérer se mêler aux premières places cette saison. Pour autant, on imagine mal Daryl Morey bouger son effectif pour le moment. Le président des Sixers voudra d’abord voir comment se comporte son groupe avec l’intégralité de ses éléments en tenue. Malgré les retours de blessure des leaders, Guerschon Yabusele a conservé sa place de titulaire dans le cinq de Nick Nurse au dernier match. Le Français n’a toujours pas raté la moindre rencontre cette saison (22 matchs).

Source texte : Marc Stein