Tyronn Lue : “Kawhi a été au bord des larmes en parlant de la manière dont il laissait tomber l’équipe”

Alors que son retour se précise de plus en plus, Tyronn Lue était l’invité de Stephen A. Smith. Le coach des Clippers a pu évoquer la situation de son franchise player.

“Il y a eu des jours et des nuits compliqués. Il y a eu des soirs où j’ai eu Kawhi au téléphone et il était au bord des larmes en parlant de la manière dont il laissait tomber l’équipe.”

Ty Lue says there’s been nights where Kawhi Leonard is almost in tears because he thinks his injuries have let the Clippers down.

Lue: “I’ve talked to Kawhi, nights where he’s almost crying just talking about how he’s let the team down.”

— Joey Linn (@joeylinn_) December 9, 2024

Cette phrase en dit long sur l’important chemin de croix que subit Kawhi Leonard pour tenter de revenir au top niveau.

Depuis 2020 et la bulle d’Orlando, jamais le franchise player des Clippers n’a fini une saison sur deux jambes. Les blessures furent nombreuses, mais les genoux du Klaw étaient systématiquement (ou presque) impliqués.

Une situation davantage compliquée à cause du battage médiatique qui entoure le champion 2014. Ce même Stephen A. Smith conseillait à Kawhi de prendre sa retraite pas plus tard qu’il y a un an.

Comme Tyronn Lue le rapporte et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, Kawhi veut jouer, même s’il n’est qu’à 40%. En témoignent les derniers Playoffs où l’ailier des Clippers a tenté un comeback plus que laborieux avant de déclarer forfait pour la suite de la série contre Dallas.

“Kawhi est un travailleur et il a juste été malchanceux avec les blessures, mais ce n’est pas à cause d’un manque de travail ou d’un manque d’envie.”

Aux dernières nouvelles, le Fun Guy devrait être de retour avant Noël.

Espérons que les blessures le laissent enfin tranquille pour qu’il puisse se concentrer sur son objectif à savoir ramener un titre aux Clippers. Les Voiliers réalisent un bon début de saison sans leur supertstar avec un joli bilan de 14 victoires pour 11 défaites et une sixième place à l’Ouest. Avec un Kawhi en plus, les ambitions des Angelinos n’en seront que bien plus grandes.

Source texte : X / Joey Linn