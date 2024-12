Scottie Barnes blessé à la cheville, les Raptors n’avaient pas besoin de ça

Sale soirée pour Toronto avec la défaite face aux Knicks mais aussi (et surtout) la blessure de Scottie Barnes. Le franchise player des Raptors est retombé sur le pied de Karl-Anthony Towns et il a dû rentrer aux vestiaires avant tout le monde. Reste à espérer que ça ne soit pas trop grave.

Pas une saison facile niveau blessures pour Scottie Barnes.. Après onze match manqués durant le mois de novembre, l’ailier polyvalent risque bien de retourner à l’infirmerie après cette nuit. Sur une bataille au rebond, Barnes est en effet mal retombé, sa cheville a bien tourné en marchant sur le pied de KAT. Des images qui font toujours trembler.

“I can’t feel my foot” – Scottie Barnes pic.twitter.com/S9xC6CS4St

— Kadeem (@kdeemoo) December 10, 2024

Rentré aux vestiaires, Scottie Barnes n’est plus revenu en jeu par la suite. Après la rencontre, Darko Rajakovic a indiqué que les rayons X n’avaient rien montré de préoccupant et qu’un point serait fait avec le joueur ce mardi sur la gravité de sa blessure.

Raptors head coach Darko Rajakovic says Scottie Barnes tweaked his ankle.

X- rays negative. Will see how he feels tomorrow. pic.twitter.com/noLBXFCFGs

— Toronto Star Sports (@StarSports) December 10, 2024

Pour Scottie Barnes, c’est une nouvelle tuile, lui qui réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière avec 20,6 points, 8,4 rebonds et 7,4 passes de moyenne. S’il doit repasser voir le toubib pendant quelques temps, cela ne va pas aider les Raptors à remonter à la pente à l’Est. La franchise est actuellement 14ème de sa Conférence avec 7 victoires pour 18 défaites, un bilan logique pour une équipe en pleine reconstruction et qui visera un fort talent à la prochaine Draft.

Source texte : Toronto Star Sports