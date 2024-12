NBA Cup : les quarts de finale débutent ce soir, la présentation complète !

Mini pause dans le calendrier de saison régulière pour laisser tout l’espace à la NBA Cup. Après la phase de poules, place aux quarts de finale et ça commence dès ce soir avec deux premières rencontres. Par ici les infos importantes !

D’ici une semaine, on connaitra le nom du vainqueur de la NBA Cup 2024. Qui pour succéder aux Lakers parmi les huit équipes encore en lice ? C’est très ouvert. Pour le moment, on est encore au stade des quarts de finale et les vainqueurs des prochaines rencontres gagneront le droit d’aller jouer le trophée du côté de Vegas pour le Final Four de la NBA Cup.

On connaitra dès cette nuit le nom des deux premiers demi-finalistes. Les Bucks et le Magic se disputeront le premier billet tandis que le Thunder et les Mavs s’arracheront le second.

Programme du jour en NBA Cup :

1h : Bucks – Magic

3h30 : Thunder – Mavs

Si Milwaukee a toutes les peines du monde à convaincre cette saison, la possibilité d’aller gagner un trophée dès le mois de décembre pourrait mettre un peu de baume au cœur des fans. Tomber sur le Magic n’est néanmoins pas un cadeau, et ce même avec les absences déjà actées de Paolo Banchero et Franz Wagner. Malgré cela, Orlando a tapé Phoenix au dernier match. Il ne faudra pas sous-estimer Jalen Suggs et compagnie pour Giannis Antetokounmpo.

La principale affiche de la soirée reste néanmoins ce Thunder / Mavs qui sent bon les Playoffs. Cela tombe bien, les deux équipes s’y étaient justement affrontées la saison passée, avec la qualification de Dallas pour les finales de Conférence. Luka Doncic, Kyrie Irving, Shai Gilgeous-Alexander, il y aura du beau monde en tenue. Quelques mois plus tard, OKC compte bien prendre sa revanche et le meilleur bilan de la Conférence Ouest a un bon coup à jouer pour la victoire finale. Celtics et Cavaliers ayant déjà été éliminés, le Thunder est l’équipe avec le meilleur bilan parmi les dernières en course. Un statut à assumer pour OKC même si on sait que le bilan importe peu dans une compétition à élimination directe.

Demain, les deux derniers billets seront distribués aux vainqueurs de Knicks – Hawks et de Rockets – Warriors.