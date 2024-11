Highlights : les 44 points de Devin Booker face aux Timberwolves

Il y a des matchs comme ça, où mettre la balle dans le panier revient à lancer un caillou dans l’océan, c’est le genre de match qu’a vécu Devin Booker ce soir au Target Center de Minneapolis.

D-Book était tout simplement trop chaud, sa zone de tir, c’était le terrain comme on dit dans le jargon. Devin Booker a sorti le lance-flammes pour tout faire cramer sur son passage et a laissé les Timberwolves sans solutions. Tirs de loin, à mi-distance ou dans la raquette, en catch and shoot, après un dribble ou en déséquilibre, la panoplie complète y est passée et l’arrière termine la partie avec 44 points à 15/29 aux tirs dont 6/13 de loin, 6 rebonds et 7 passes décisives, du grand Mendes, tout simplement.

Devin Booker today:

44 points

7 assists

6 3PM

15/29 FG

8/9 FT

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/aV17hYZySO

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 17, 2024

Le seul souci ? Cela n’a pas suffi aux Suns pour éviter le braquage. Devant quasiment toute la partie, Phoenix doit s’incliner sur un step-back à 3 points de Julius Randle. Et c’est toute la perf XXL de monsieur Armani qui part en fumée. De plus, il a également manqué les shoots cruciaux qui auraient pu sceller le match pour les Cactus, envoyant une briquasse à 2 secondes de la fin qui a offert à Minny l’occasion de tuer le match, ce que Julius Randle ne s’est pas privé de faire…

DEVIN BOOKER, BUCKET GETTER.

46 points

5/8 3-pointers

8 rebounds pic.twitter.com/eac88h1G65

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2017