Remake d’une très belle affiche du premier tour des Playoffs 2024 à l’Ouest entre les Suns et les Wolves. Le match était serré de bout en bout, mais Julius Randle a décidé de ramener la victoire à la maison.

Les Soleils démarrent ce match tambour battant grâce à leur franchise-player qui est ultra chaud et prend le match à son compte dès le début avec les offrandes de son meneur Tyus Jones, pendant qu’Anthony Edwards roupille sévère. Julius Randle a beau essayer de maintenir le navire à flot, c’est bien Phoenix qui prend l’avantage dans ce premier quart-temps.

Les Wolves sont déjà mieux lors du second quart-temps, Donte DiVincenzo sort de sa boîte et prend feu avec quatre tirs primés consécutifs pour répondre à un bon passage de Grayson Allen, toujours aussi précieux. Mais c’est sans compter sur la main chaude de D-Book qui vient calmer tout le monde et reprend du même coup sa marche en avant.

La fin de la première mi-temps est très animée avec une claquette dunk autoritaire de Josh Okogie à 2 secondes du terme, puis un tir primé sur une jambe de Julius Randle pour clôturer ces 24 premières minutes. Cette ficelle improbable permet à Minny de limiter la casse et de rentrer aux vestiaires avec 10 points de retard (64-54).

Josh Okogie slams the putback in… Julius Randle races down court to hit a running buzzer-beating 3!

Suns lead 64-54 at half on NBA League Pass.

Watch this game on us with your free NBA ID!

📲 https://t.co/UZzNqudgFr pic.twitter.com/UJ5cLmKqGg

— NBA (@NBA) November 17, 2024

“Le petit Anthony est demandé à l’accueil du Target Center” pouvait-on entendre dans la salle. Eh bien figurez-vous qu’il a mis le temps, mais le bougre a bien fini par arriver. Si c’est JVLIVS qui continue de tenir les siens dans le match, le réveil d’Ant-Man, 13 points sur ce troisième quart-temps, est salvateur et fait du bien à ses Loups.

Heureusement pour les Suns que lorsque Devin Booker se repose, Grayson Allen prend le relais et marque deux tirs lointains consécutifs pour calmer les ardeurs des Timberwolves. Pourtant, les coéquipiers de Rudy Gobert, auteur de son double-double contractuel (11 points, 10 rebonds), restent dans le coup et ont même l’occasion d’égaliser suite à une faute technique rocambolesque sifflée contre Booker, mais Mike Conley manque le lancer offert.

Toutefois, le numéro uno des Suns n’a toujours pas enlevé son cosplay de Kobe Bryant et continue de martyriser la défense des Wolves, sans solution face à l’incandescence de l’arrière, bien aidé par Tyus Jones qui décide de se faire plaisir avec des floaters qui font mouche.

C’est vraiment vraiment Kobe pic.twitter.com/4sMbbnn4ga

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2024

Mais Anthony Edwards confirme que sa deuxième période n’a rien à voir avec la première et envoie un tir primé qui permet à Minnesota de passer devant peu après un énorme tomar de Jaden McDaniels ! Grayson Allen ne l’entend pas de cette oreille et lui répond, sauf que le champion olympique 2024 remet tout le monde à égalité sur la ligne des lancers.

Les Suns ont la balle dans les 30 dernières secondes et peuvent récupérer cette victoire censée leur appartenir, mais trois tentatives et deux rebonds offensifs ne suffisent pas, Devin Booker envoyant une briquasse à 2 secondes de la sirène. Rebond Nickeil Alexander-Walker et temps-mort Timberwolves. La dernière possession est entre les mains de Julius Randle qui envoie Josh Okogie au tapis sur un step-back, canarde et… MARQUE ! Score final : 120-117, Randle fait exploser le Target Center et est le héros du soir. Tandis qu’à Phoenix, on n’a plus que ses yeux pour pleurer après avoir tenu le match de bout en bout…

Victoire de renom pour Minnesota, qui accroche l’une des équipes les plus chaudes de la saison au terme d’un thriller haletant et gâche les 44 points de Devin Booker !

INCROYABLE LE TIR DE LA VICTOIRE AU BUZZER SIGNÉ JULIUS RANDLE !!! pic.twitter.com/aI0XgHPsHS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 17, 2024